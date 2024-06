UniTrento. “Come le Neuroscienze possono aiutarci a riconoscere e calmare il dolore”

Al via domani a Rovereto la rassegna “Cimec Città”. Dal 18 giugno al 16 luglio ricercatori e ricercatrici del Centro interdipartimentale Mente/Cervello incontrano la cittadinanza per spiegare i loro studi. Nel primo appuntamento si racconta come le neuroscienze possono aiutare a gestire il dolore.

Scoprire i segreti del cervello umano, con un linguaggio chiaro, accessibile, comprensibile ai non addetti ai lavori. Le serate estive roveretane diventano occasione per fare divulgazione scientifica con la minirassegna “Cimec Città”.

In programma i prossimi martedì, quattro conferenze dai contenuti neuroscientifici ospitati nel giardino di Palazzo Fedrigotti (Corso Bettini, 31). Con un format dinamico e informale, studiosi e studiose del Cimec chiacchierano con il pubblico per avvicinarlo ai diversi ambiti della ricerca e illustrare il contributo che le neuroscienze offrono per la cura e il benessere mentale. Per svelare le ultime scoperte scientifiche che arrivano dal mondo animale e dimostrare come il cervello muove il corpo per esplorare il mondo.

Si parte domani sera alle 21. Il titolo della serata è “Come le Neuroscienze possono aiutarci a riconoscere e calmare il dolore”.

Corrado Corradi Dell’Acqua, esperto di Psicobiologia e Psicologia fisiologica, si concentra nel suo intervento sul tema della diagnosi e del trattamento del dolore.

Come fanno medici e infermieri a capire quanto male prova un paziente? Esiste un modo per misurarlo e placarlo?

In questo incontro si spiega, dal punto di vista delle neuroscienze, la natura soggettiva del dolore, la difficoltà della diagnosi, e i diversi approcci per gestire questa esperienza.

Il 25 giugno si parla dei meccanismi mentali che portano all’assuefazione e al disinteresse. Perché smettiamo di prestare attenzione alle notizie sulla guerra o a quelle sulla diffusione della pandemia, ma smettiamo anche di interessarci ad una persona o a un cibo. Lo chiarisce Massimo Turatto, docente di Psicologia generale.

Si prosegue il 9 luglio con la serata dal titolo “Quante scienze?”.

La ricercatrice Orsola Rosa Salva, studiosa di comportamento animale, conduce le persone presenti alla conoscenza della diversità delle capacità mentali degli animali. Lo fa sfidando la prospettiva antropocentrica. Per rivelare le inaspettate abilità cognitive presenti nel regno animale.

Si chiude il 16 luglio con Luigi Cattaneo, docente di Fisiologia, che descrive come agisce la mente quando innesca i movimenti del corpo.

E cosa accade quando ci sono dei malfunzionamenti cerebrali.

La manifestazione “Cimec Città” si svolge dal 2019.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative di Rovereto Estate ed è realizzato in collaborazione con il Comune.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e l’ingresso è libero. Tutte le serate iniziano alle 21.

In caso di pioggia gli incontri si terranno presso l’Urban Center in corso Rosmini 58, sempre a Rovereto.

Maggiori informazioni a questo link: https://webmagazine.unitn.it/node/121102