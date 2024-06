Estate 2024. La Top-10 del mare italiano

Anche quest’anno un sondaggio a risposte multiple, realizzato da Vamonos-Vacanze.it su un campione di 2 mila persone maggiorenni di entrambi i sessi, rappresentativo della popolazione italiana nelle diverse regioni ad un livello di confidenza del 95% con un margine di errore del 2,08%, stila la classifica dei migliori comuni balneari, distribuiti lungo tutta la penisola e molto frequentati da chi —oltre al mare e ad abbronzarsi— cerca anche il divertimento.

Ma non sono necessariamente località caotiche: ce ne è per tutti i gusti, per chi ama l’undertourism —come a Pugnochiuso— o per chi invece preferisce “gettarsi tra la folla” —come a Rimini—. Ecco quali sono i 10 migliori comuni balneari in Italia eletti dagli iscritti alla community Vamonos-Vacanze.it.

Situato sulla costa tra Vieste e Mattinata a 20 km dalla cittadina viestana, Pugnochiuso —anche quest’anno primo in classifica— è un centro turistico che è anche la roccaforte di Vamonos-Vacanze.it. Il resort fu fortemente voluto da Enrico Mattei che scoprì queste baie verdeggianti sorvolando la costa del Gargano nel lontano 1959; così —negli Anni Sessanta del secolo scorso— prese il via l’industria del turismo sul Gargano.

«Ora è una delle località più richieste da chi preferisce l’undertourism: la spiaggia di Pugnochiuso —lunga appena 200 metri, con il suo fondale sabbioso circondato dal verde— sorge infatti all’interno della struttura ricettiva ed è quindi accessibile solo attraverso il resort o via mare. Molto suggestivo anche il panorama che si riesce a vedere dalla poco distante Torre dell’Aglio» commentano gli esperti del tour operator italiano specializzato in viaggi di gruppo.

Al secondo posto della classifica dei 10 migliori comuni balneari si conferma San Teodoro, in Sardegna. San Teodoro è un comune “sparso” che conta con meno di 5 mila abitanti, in provincia di Sassari, tra la regione storica della Gallura e quella della Baronia, che sorge nell’immediato entroterra alle pendici orientali del massiccio di monte Nieddu.

«Se hai voglia di Caraibi a pochi passi da casa e di condividere esperienze uniche, questa è la meta giusta per te» dicono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it che a San Teodoro hanno stabilito un’altra delle loro roccaforti, presso un incredibile resort a pochi passi da Cala Brandinchi.

Ed al terzo posto —anche in questo caso come lo scorso anno— si colloca Favignana, comune totalmente insulare parte del libero consorzio comunale di Trapani. Il suo territorio corrisponde all’arcipelago delle Isole Egadi, comprendente le isole “maggiori” di Favignana, Levanzo e Marettimo e gli isolotti minori di Maraone e Formica.

E proprio a Favignana ed alle Isole Egadi —per chi veramente ama il mare— Vamonos-Vacanze.it propone delle meravigliose settimane in barca a vela. «Salpiamo da Marsala, città ricca di storia e di spiagge dalla sabbia fine e dal mare cristallino, ed andremo a caccia di splendide calette e delle baie più suggestive dell’arcipelago. A Favignana ci tufferemo a Cala Rossa ed a Cala Azzurra. Poi a Levanzo —oltre alle innumerevoli calette, tra cui Cala Fredda, Cala Minnola e Cala Tramontana— esploreremo la meravigliosa Grotta del Genovese e proseguiremo poi il nostro viaggio alla scoperta dell’isola di Marettimo con i suoi paesaggi mozzafiato. A Favignana sbarchiamo anche la sera, per godere della sua vita notturna» dicono i responsabili del tour operator.

Sale invece dal nono al quarto posto San Vito Lo Capo. Ubicata in Sicilia —tra Trapani e Palermo— questa località balneare del libero consorzio comunale di Trapani sorge all’estremità ovest del Golfo di Castellammare delimitandone l’inizio della vasta insenatura che da Capo San Vito si apre fino a Capo Rama. Il Comune è famoso anche perché ospita — durante l’ultima settimana di settembre— il celebre «Cous Cous Fest», rassegna internazionale di cultura enogastronomica del Mediterraneo durante la quale si svolge la gara gastronomica internazionale che vede impegnati i più grandi chef di cous-cous di tutto il mondo.

Quinta si colloca una spiaggia chilometrica, quella di Jesolo. Meta preferita dell’Alto Adriatico, Jesolo offre ogni genere di servizio e la sua spiaggia si estende dal Porto di Piave Vecchia al Porto di Cortellazzo, passando a metà percorso per la Pineta, dove è possibile godersi un po’ d’ombra e di aria fresca.

Tra le preferenze dei vacanzieri italiani, al sesto posto c’è anche Rimini, molto gettonata da chi preferisce “gettarsi tra la folla”. Meta d’eccellenza per gli amanti dell’estate tipica romagnola, fatta di tanto divertimento, buon cibo e spiagge senza fine.

Poi ancora al settimo posto troviamo Cavallino-Treporti, un altro comune “sparso” della nostra Penisola, che conta con poco più di 13 mila abitanti, in Veneto, nell’ambito della Città Metropolitana di Venezia. «La sua spiaggia lunga ben 15 chilometri è delimitata da due fari, quello di Cavallino e quello di Punta Sabbioni: con i suoi 6 milioni di visitatori annuali è una delle spiagge più frequentate d’Italia» sottolineano gli analisti di Vamonos-Vacanze.it.

Ottavo è Bibione, in Veneto, con il suo mare pulito e cristallino e la sua spiaggia accogliente e ben attrezzata che ne fa una località di punta di tutto il Nord Italia. Poi —al nono posto— vi è il Comune di Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia al confine con il Veneto, con le sue spiagge dorate attrezzate per ogni situazione ed il suo mare turchese intenso: «un vero paradiso lungo oltre 8 chilometri dove rilassarsi e godersi l’estate» concludono gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it.

Decima —a chiudere la classifica— è infine la spiaggia di Mondello, una frazione litoranea del Comune di Palermo, rinomata località balneare fin dai secoli scorsi con la sua moltitudine di ville liberty nelle vicinanze della spiaggia. «Il meraviglioso paesaggio naturale completa la cornice di questo angolo di Sicilia irrinunciabile per gli amanti dell’estate» evidenziano gli esperti di Vamonos-Vacanze.it.