“L’acqua del Sindaco”… direttamente dal Sindaco. Su Instagram la gag di Franco Ianeselli

A Trento, il Sindaco Franco Ianeselli, sfruttando il gioco di parole sull'acqua comunale, si è reso partecipe di una gag per sponsorizzare la bontà dell'acqua comunale, con un video pubblicato sulla pagina Instagram, welcome_to_trento.

Tutti, almeno una volta, abbiamo detto o sentito dire la perifrasi “bere l’acqua del Sindaco”, un modo colloquiale e simpatico per intendere l’acqua pubblica comunale, quella che esce da fontane e rubinetti.

“L’acqua del Sindaco”, solitamente è controllata regolarmente ed è potabile, così sono in molti, in tutta Italia, a preferirla a quella in bottiglia (anche per questioni economiche) e a consumarla regolarmente.

A Trento, il Sindaco Franco Ianeselli, sfruttando il gioco di parole sull’acqua comunale, si è reso partecipe di una gag, sponsorizzando di fatto la bontà dell’acqua trentina, con un video pubblicato sulla pagina Instagram: Welcome_To_Trento.

Il video, postato ieri, mostra un avventore seduto ad un tavolo di un bar chiedere, dopo il caffè, alla cameriera un bicchiere di “acqua del Sindaco”. Il bicchier d’acqua, con sommo stupore del cliente ( e successivamente, della cameriera,) gli viene recapitato direttamente dal Sindaco di Trento, Franco Ianeselli che nella gag afferma: “Guarda che qui a Trento l’acqua è buonissima”.

Il post, che ha rapidamente collezionato più di 3000 likes, ha però diviso gli internauti generando commenti di diversa natura. Alcuni positivi come: “❤️ grande sindaco 😂”, “da oggi a tutta la mia profonda stima ❤️/ top” o “😂😂😂 aldilà delle idee politiche di ognuno, è un video divertente! E io vedo prima di tutto una persona che ironizza sul suo ruolo 👏 personalmente apprezzo l’autoironia 😂“.

Altri invece decisamente più critici, con alcuni utenti che hanno sottolineato come la scenetta fosse cringe o addirittura trash e altri che hanno mostrato di non aver apprezzato l’impegno del Sindaco Ianeselli in questa gag comica.