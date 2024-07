Al via Dolomiti Blues&Soul Festival 2024

È partito il conto alla rovescia per il festival che torna a scaldare le fresche serate estive delle Dolomiti bellunesi: il Dolomiti Blues&Soul parte il 13 luglio con oltre 20 appuntamenti che ci faranno ballare fino ad agosto inoltrato. Una promessa che si mantiene da 23 edizioni, quella di una vera e propria celebrazione della montagna bellunese sulle profonde note della musica afroamericana. Una rassegna itinerante alla scoperta dei borghi più o meno nascosti, dalle piazze di Cortina d’Ampezzo al piccolo borgo di Pozzale, passando per la casa natale del pittore Tiziano e per le antiche segherie della Valle del Boite.

Ancora una volta, la selezione musicale nasce dal cuore e toccherà il profondo dell’anima, con artisti in arrivo da tutto il mondo per suonare a ritmo di soul, funk, swing, rock’n’roll, r&b, gipsy, new orleans e molto altro: ottima musica e divertimento, panorami strabilianti e gastronomie locali, oltre a tanto colore, diversità, scambio e integrazione. Si, perché il Festival Dolomiti Bues&Soul non è mai solo musica. Anche quest’anno, ad accompagnare le serate danzanti, ci saranno mostre fotografiche e pittoriche, premi musicali, omaggi e proiezioni di film, il tutto realizzato attraverso un messaggio di impegno sociale che caratterizza l’ideazione del festival fin dalla sua nascita.

Sabato 13 luglioChiesa Nostra Signora del Cadore, Ex Villaggio ENI a Borca di CadoreOre 21.00 – Guido Maria Grillo Sabato 20 luglioPiazza Tiziano, Pieve di CadoreOre 21.00 – Willy Mazzer & Headhunters Blues Band Domenica 21 luglioAgriturismo La Pausa, Pozzale di CadoreOre 18.00 – The Swingersvenerdì 26 luglioSegheria De Vido, San Vito di CadoreOre 21.00 – Hooverville EntertainersSabato 27 luglioCinema Antelao, Valle di CadoreOre 21.00 – Adam Holzman con Big Bang Theory Ingresso: 15 euroDomenica 28 luglioPiazza Di Bona, Cortina d’AmpezzoOre 18.00 – Laura Djae AfrodyteVenerdì 2 agostoHotel Boite, Ex Villaggio ENI, Borca di CadoreOre 21.30 – OvermilesSabato 3 agostoSala De Lotto, San Vito di CadoreOre 21.00 – Gegè Telesforo Big Mama LegacyIngresso: 15 euroDomenica 4 agostoPiazza Masi Simonetti, Zoppè di Cadore Ore 18.00 Max Lazzarin, the Southern Connection feat Angelo ChioccaMercoledì 7 agostoSala polifunzionale di Laggio di Cadore Ore 21.00 Il trio Positiva – Rockabilly GangVenerdì 9 agostoSpazio eventi in Località Laguna, Borca di CadoreOre 21.00 – Hubert Dorigatti & Bayou SideSabato 10 agostoPiazza Menegus, San Vito di CadoreOre 21.00 – Stephanie Ocean Ghizzoni & The Blue MantrasDomenica 11 agostoCasa Natale del Tiziano, Pieve di CadoreOre 18.00 – An evening with Ellen River & Chris HorsesVenerdì 16 agostoPiazzale della Chiesa Nostra Signora del Monte, Ex Villaggio ENI, Borca di CadoreOre 21.00 – T.R.E.S Radio Express ServiceSabato 17 agostoSala De Lotto, San Vito di CadoreOre 21.00 – Sir Waldo Weathers with Henry Carpaneto Organ TrioIngresso: 15 euroOpening act: Verena Unplugged Domenica 18 agostoZona pedonale, San Vito di CadoreOre 18.00 – Jazz Experience Orchestra