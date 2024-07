Ferie: se ti ammali durante le vacanze puoi sospenderle e recuperarle. Ecco cosa fare per non perdere i giorni.

Ti è mai capitato di aver preso un periodo di ferie e di esserti ammalato proprio in quei giorni, dovendo rinunciare al tuo periodo di riposo annuale? Sappi che la soluzione c’è, vediamola insieme

A volte può capitare che, dopo aver preso le ferie, un evento improvviso come la malattia possa costringere il lavoratore a rinunciare a quei giorni.

Prima di vedere cosa prevede, in questi casi, la disciplina, è utile dare delle indicazioni su cosa si intenda per malattia e per ferie.

La malattia, in ambito lavorativo, è una situazione nella quale il lavoratore è impossibilitato ad eseguire la prestazione lavorativa – cui è obbligato – per cause esterne al luogo di lavoro. Il diritto del lavoratore ad assentarsi dal luogo di lavoro è ben tutelato sia a livello costituzionale con l’art. 36 Cost., sia a livello civilistico attraverso l’art. 2110 del c.c.. Entrambe le norme permettono al lavoratore di mantenere il proprio posto di lavoro e la propria retribuzione, con l’unico onere di presentare un certificato medico.

Le ferie sono un periodo di riposto che spetta al lavoratore per recuperare le energie psico-fisiche. Anche le ferie sono tutelate a livello normativo, in particolare dall’art. 36 Cost. – il quale afferma che le ferie sono un diritto indisponibile, quindi irrinunciabile, da parte del lavoratore – oltre che dall’art. 2109 del c.c. e dai CCNL.

Ma vediamo che rapporto c’è tra il diritto ai giorni di malattia e il diritto alle ferie. Infatti lo stesso varia in base ad alcune ipotesi:

1. la malattia si presenti prima delle ferie già programmate. In questo caso, le ferie saranno annullate fino a quando il dipendente non si sarà ripreso. È obbligo del dipendente non solo fornire il certificato medico, ma restare disponibile nelle fasce orarie per le visite fiscali;

2. la malattia si presenti durante le ferie. In questa seconda ipotesi è possibile sospenderle e godere in futuro della parte restante.

Nella seconda ipotesi vanno seguiti alcuni passaggi: anzitutto comunicare tempestivamente al datore di lavoro la malattia, in quanto la sospensione delle ferie avviene dal momento in cui il datore viene a conoscenza della malattia stessa; in secondo luogo, da questa data il lavoratore otterrà l’indennità prevista dall’INPS e dovrà essere reperibile in caso di visite fiscali.

La sospensione delle ferie si ha anche in caso di ferie collettive, ossia quelle che comportano la chiusura aziendale. Il lavoratore avrà poi diritto a recuperare i giorni di ferie persi seguendo la procedura sopra elencata.

Infine abbiamo il caso in cui sia un figlio ad ammalarsi durante le ferie del lavoratore. In questo caso, il lavoratore o la lavoratrice avranno diritto alla sospensione delle ferie solo nel caso in cui la malattia del figlio comporti un ricovero ospedaliero. Per i figli di età fino a 3 anni non c’è un limite minimo ai giorni di ricovero per ottenere la sospensione; invece nel caso di figli tra i 3 e gli 8 anni la sospensione avviene solo per un massimo di 5 giorni l’anno. Da questo possiamo dedurre che, oltre gli 8 anni del figlio, in caso di ricovero dello stesso, non si avrà diritto alla sospensione delle ferie