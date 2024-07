Attentato Trump. Fiano (PD): "Nessuno deve pensare di cambiare destino di uno Stato con violenza"

Emanuele Fiano del Partito Democratico è intervenuto questa mattina a “L’Italia s’è desta“, il programma in onda dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia Tv .

Durante l’intervista, Fiano ha espresso le sue opinioni su vari temi di attualità, tra cui l’attentato a Donald Trump e le reazioni politiche italiane.

In merito alle reazioni della classe dirigente italiana e alle parole del Vicepremier Matteo Salvini, Emanuele Fiano ha dichiarato: “Penso che sia sbagliato politicizzare per una parte quello che è avvenuto. Dovremmo dire tutti la stessa cosa secondo me: cioè che chi ha avuto un pensiero malvagio, dicendo magari ‘peccato che l’abbiano mancato’, dice un abominio, una bestemmia. Nessuno deve pensare di cambiare il destino di una popolazione, di una nazione, di uno Stato con la violenza. Le elezioni si vincono con le idee, con la capacità di convincimento dei popoli e con la capacità di governo e del rendiconto dei risultati. Salvini sta cercando di accaparrarsi la bandiera del più trumpiano di tutti nello schieramento italiano. Le parole del ministro degli Esteri Tajani, invece, sono state di buon senso: ‘Noi siamo amici degli Stati Uniti a prescindere da chi li presiede’. Bisogna essere uniti contro l’idea che la violenza sostituisca la politica.”

Riguardo all’impatto dell’attentato sulle elezioni americane, l’esponente del Partito Democartico ha osservato: “Di primo acchito ho pensato anch’io che quell’immagine di Trump col sangue sulla guancia lo martirizza, lo rende eroico. Però siamo a quattro mesi dalle elezioni, quindi non so dire quanto questa caratterizzazione reggerà. Biden, nonostante l’evidente affaticamento, dà un’idea di buon padre di famiglia, di maggior calma e serenità. Trump ha guadagnato qualcosa in queste ore, ma bisogna stare attenti perché ci può essere la preoccupazione degli americani per il fatto che Trump susciti sentimenti così violenti. Bisogna vedere cosa dirà ora nella Convention di Milwaukee.“

Infine, riguardo alla possibilità di portare Biden fino alla fine, Emanuele Fiano ha commentato: “Riconosco i limiti che la figura fisica e mentale di Biden sta presentando. Questa ipotesi di sostituirlo ha anche delle controindicazioni: chi hai dall’altra parte? Le alternative che propongono non mi sembrano campioni mondiali. La sua vice non mi pare riscuota un grande successo nell’opinione pubblica, la signora Obama pare che non lo voglia. Altri candidati ci sono, ma non mi pare stiamo parlando di figure eccezionali. Capisco che Biden ha commesso errori, ma bisogna anche capire che alternative si hanno.“

(Per ascoltare l’intervista: https://www.radiocusanocampus.it/it/emanule-fiano-dichiarazioni-degli-esponenti-politici-italiani-in-merito-allattentato-a-trump)

(Fonte: Radio Cusano Campus)