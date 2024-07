Montagna. I consigli dei Carabinieri per vivere la montagna in sicurezza anche d’estate

A vegliare sulla sicurezza e l’incolumità degli escursionisti, come sempre, l’Arma dei Carabinieri ed i suoi presidi che pattugliano quotidianamente sentieri forestali e passi montani.

Anche quest’anno la stagione turistica estiva vede le montagne come meta preferita di tantissimi turisti, italiani e non.

A vegliare sulla sicurezza e l’incolumità degli escursionisti, come sempre, l’Arma dei Carabinieri ed i suoi presidi che pattugliano quotidianamente sentieri forestali e passi montani.

Cinquanta i servizi di controllo straordinario svolti sui valichi del territorio provinciale e oltre venti le perlustrazioni svolte specificatamente lungo i sentieri di montagna nella sola area della Val Gardena.

Non sono mancati purtroppo gli incidenti, alcuni anche mortali, che si sono purtroppo verificati sia nelle zone d’alta quota, sia lungo le arterie stradali del territorio.

Molti di questi si sarebbero potuti evitare con maggiore prudenza e l’adozione di alcuni semplici comportamenti, che sono ormai patrimonio di molti, ma sfortunatamente non ancora di tutti.

Per quanto attiene all’utilizzo dei mezzi di trasporto, una conduzione responsabile, una corretta gestione della velocità e un’onesta valutazione delle proprie capacità di guida, possono essere fattori determinanti nello scongiurare eventi spiacevoli, specialmente se alla guida di moto o auto sportive.

Le strade della Provincia, sebbene bellissime e ben manutenzionate, sono pur sempre strade di montagna, tortuose e soggette ad un clima mutevole e, a volte, anche violento.

Proprio la rapidità nelle variazioni meteorologiche è un fattore che ben deve considerare chi si avventura nei sentieri di montagna, dove la scelta di un giusto equipaggiamento, una calzatura idonea ed un itinerario adatto alle proprie capacità fisiche, costituiscono le principali regole di autoconservazione e buona condotta.

Negli ultimi anni sta aumentando esponenzialmente la diffusione di mountain bike elettriche e delle attività connesse al loro uso, ma in mancanza di una normativa di settore, in grande rilievo emerge la responsabilità ed il buonsenso degli utilizzatori, che devono comportarsi civilmente, rispettando gli altri utenti della montagna e salvaguardando la propria e l’altrui incolumità.

Vestire sempre il casco, moderare la velocità e non avventurarsi su sentieri sconosciuti senza un’adeguata preparazione sono i principali consigli per chi vuole godersi una bella passeggiata in bicicletta in tutta sicurezza.

Un capitolo a parte riguarda le discipline alpinistiche e le escursioni nelle aree più elevate del territorio.

Qui le precauzioni devono essere ancora maggiori, con una più attenta ed accurata scelta dell’equipaggiamento e delle misure di sicurezza, nonché una più coscienziosa valutazione delle condizioni fisiche e meteorologiche.

Sull’argomento il Colonnello Nicola BIANCHI, Comandante del Centro Carabinieri Addestramento Alpino, ha voluto precisare: “la rigorosa e puntuale applicazione di tutte le regole di sicurezza generali consente di poter affrontare serenamente qualsiasi escursione in ambiente montano, sia nei sentieri di montagna ma anche nelle vie ferrate, alpinistiche su roccia e in quota sul ghiacciaio, riducendo sensibilmente i fattori di rischio. In particolare, oltre ad indossare il necessario e corretto equipaggiamento e materiale tecnico adatto ad affrontare il percorso e repentini ed improvvisi cambi climatici, è sempre opportuno portare al seguito un kit di auto-medicazione, essere in condizione, qualora necessario, di attivare i canali di soccorso, verificare costantemente le condizioni metereologiche e, soprattutto, studiare preventivamente con grande attenzione e scrupolo gli itinerari, assicurandosi che siano sempre adatti alle proprie capacità fisiche e tecniche”.

