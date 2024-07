Trento: individuato il “ladro seriale”, autore di furti e danni agli esercizi pubblici del capoluogo

I Carabinieri della Stazione di Trento, al temine di specifica attività investigativa, hanno identificato l’autore della serie di furti commessi nelle ultime settimane (fino a tutt’oggi compreso e di cui tratta anche la stampa odierna!) a danno di vari esercizi pubblici del centro cittadino (bar, ristoranti, negozi), casi che già erano diventati oggetto di allarmismi e altre attenzioni mediatiche e politiche, e che avevano peraltro generato in certi momenti anche la convinzione (comprensibile, ma poco scientifica) della presenza di bande criminali improvvisamente imperversanti sul capoluogo".

“I Carabinieri della Stazione di Trento, al temine di specifica attività investigativa, hanno identificato l’autore della serie di furti commessi nelle ultime settimane (fino a tutt’oggi compreso e di cui tratta anche la stampa odierna!) a danno di vari esercizi pubblici del centro cittadino (bar, ristoranti, negozi), casi che già erano diventati oggetto di allarmismi e altre attenzioni mediatiche e politiche, e che avevano peraltro generato in certi momenti anche la convinzione (comprensibile, ma poco scientifica) della presenza di bande criminali improvvisamente imperversanti sul capoluogo”.

E’ iniziato con queste parole la nota con la quale, i Carabinieri della Stazione di Trento, hanno reso noto di aver identificato l’autore di una serie di furti e danni agli esercizi commerciali, avvenuti nell’ultimo periodo all’interno del Capoluogo.

I militari, proseguendo, hanno specificato come, molti di questi casi di furto si siano tradotti in danni ingenti per gli esercenti a causa del modo irruente e violento con cui il denunciato cercava ogni volta di introdursi nei locali visitati, spesso volentieri tuttavia con bottini limitati o addirittura assenti (come correttamente riportato dalla cronaca degli ultimi giorni).

Le scrupolose indagini condotte dai militari hanno dunque permesso di addivenire all’identificazione dell’autore delle effrazioni anche grazie, ovviamente, all’analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza quando presenti.

I Carabinieri hanno reso noto come si tratti di un cittadino italiano di 37 anni, noto alle forze dell’ordine per aver commesso, in passato, svariati reati contro il patrimonio, nullafacente. I militari hanno poi ulteriormente specificato come siano in corso peraltro ulteriori accertamenti per verificare l’attribuibilità all’uomo di altri furti passati, anche al fine di valutare conseguenze più gravi.

“Il quadro suggerisce, ancora una volta, l’opportunità di valutare fatti e fenomeni attinenti all’ordine e la sicurezza pubblica nei contesti istituzionali preposti, favorendo, prima di ogni possibile strumentalizzazione/considerazione, un confronto oggettivo con gli “addetti ai lavori”, al primo fine di non generare nella collettività preoccupazioni che vanno in definitiva ad incidere sulla qualità della vita dei cittadini. Indagini e sviluppi giudiziari richiedono procedure e relative tempistiche, anche a garanzia di vittime e spesso dei presunti autori (a volte rivelatisi non tali), pertanto è opportuno avere pazienza e consentire alle forze di polizia di arrivare al risultato da tutti sperato con la consegna degli autori dei reati alla giustizia” hanno infine concluso i Carabinieri della Stazione di Trento.