Cronache di inciviltà. Facciamoci caso, C’è la nostra umanità e la nostra giustizia

Un signore di 35anni a Cagliari si è abbassato i pantaloni per strada ed ha mostrato i genitali. Dura reazione di alcuni presenti che, stimolati forse anche dal fatto che c’erano alcuni minori, lo hanno aggredito.

Non c’è stato il peggio grazie all’intervento della forza pubblica. Denunciato per atti osceni in luogo pubblico, non è la prima volta che quest’uomo senza fissa dimora si è distinto per atti del genere e, su richiesta delle forze dell’ordine, non ha presentato querela per l’aggressione.

Un fatto non molto diverso da quando si legge che una persona per strada (in genere un cosiddetto barbone) è stata trovata morta dopo diverso tempo nonostante le fossero passate accanto persone che non ci avevano fatto caso,

Casi simili ce ne sono a iosa, soprattutto nelle nostre grandi città e pochi ne parlano, qualcuno di associazioni più o meno umanitarie se ne fa carico, ma regina è l’indifferenza.

Indifferenza che si trasforma in violenza quando viene turbato l’equilibrio di qualcuno che si ritiene superiore e, di conseguenza, giudice ed esecutore della pena. Che è il caso cagliaritano.

Ma la notizia, a nostro avviso, non è il disgraziato che si ignuda ma quelli che lo malmenano per la sua nudità.

Stante l’obbligatorietà dell’azione penale, cioè che l’autorità ha obbligo di intervenire ogni volta che viene messa a conoscenza che sia stato commesso un reato, non ci saremmo aspettati che le forze dell’ordine intervenute non domandassero a questo signore se aveva intenzione di sporgere querela, ma procedessero d’ufficio.

Ma forse – il “nudista” era anche nigeriano – una persona di tal fatta e con presunti turbamenti che lo hanno portato al gesto, non merita tanto impegno da parte di chi deve difendere la nostra sicurezza, inclusa quella di minori che, a nostro avviso, sono più in pericolo nel vedere umani che malmenano un altro umano che non i genitali di un disgraziato.

E’ questo il nostro grado di civiltà? E’ questa la nostra sicurezza? E’ questa la nostra giustizia?

Vincenzo Donvito Maxia , presidente Aduc

