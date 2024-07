Vivere il Parco: doppio appuntamento al Parco delle terme di Levico

Doppio appuntamento musicale (Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach) e teatrale (Biancaneve on the road) nel Parco delle terme di Levico, nell’ambito del programma Vivere il Parco, proposto dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

Gli spettacoli sono gratuiti, e, in caso di maltempo si terranno presso la barchessa del parco con entrata da Piazza Garollo/Via Prati con posti a sedere assegnati in ordine di arrivo.

GLI APPUNTAMENTI

Lunedì 5 agosto

Alle ore 21.00 presso l’installazione Sequoia si terrà un concerto di musica classica. Il pianista Edoardo Bruni propone le celebri Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach: sono uno dei brani più amati ed eseguiti della letteratura per tastiera di tutti i tempi. Si tratta di un’aria seguita da trenta variazioni e poi di nuovo dall’aria, trentadue piccoli gioielli che nel loro complesso costituiscono un’opera monumentale ed un capolavoro di architettura musicale. Originali per clavicembalo, vengono spesso eseguite al pianoforte, e ne sono state fatte numerose trascrizioni per i più svariati organici strumentali. Edoardo Bruni ha studiato pianoforte con Maddalena Giese e Aquiles delle Vigne (perfezionandosi con Lazar Berman, Arnaldo Cohen, Andras Schiff) e composizione con Armando Franceschini, Cosimo Colazzo, Carlo Galante (perfezionandosi con Alexander Mullenbach, Luis Bacalov, Azio Corghi); ha conseguito la laurea in filosofia presso l’università di Padova e il dottorato in musicologia presso le università di Trento e Parigi 4 – Sorbona. E’ docente di lettura della partitura presso il Conservatorio di Vicenza.

Mercoledì 7 agosto

ad ore 18.00 presso l’installazione Sequoia si terrà un divertente spettacolo teatrale pensato per i più piccoli e rivolto alle famiglie dal titolo Biancaneve on the road, proposto ed interpretato da Maria Vittoria Barrella e Alessio Kogoj. Un dialogo serrato tra attori e spettatori per raccontare ancora una volta la celeberrima fiaba dei fratelli Grimm scivolando dal comico al grottesco, dalla paura alla meraviglia. La scena si infiamma di teatro e musica per dare vita ad una fantastica storia frutto di una caleidoscopica girandola di personaggi. Ecco arrivare il finale a sorpresa, dove anche i piccoli spettatori diventano protagonisti della storia.

Il Programma completo di Vivere il Parco si può trovare al seguente link: https://www.provincia.tn.it/content/download/108289/2180325/file/PROGRAMMA_VIVERE_IL_PARCO_2024_(1).pdf

(Fonte: Us – Provincia Autonoma di Trento)