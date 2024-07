ISPRA. Incendi forestali: da gennaio a luglio 2024 in linea con media dal 2006

Dal 1° Gennaio 2024 all’ultimo aggiornamento disponibile da European Forest Fire Information System (EFFIS) del 30 luglio, a scala nazionale sono stati rilevati 615 incendi, per una superficie totale di 221 km2.

Dal 1° Gennaio 2024 all’ultimo aggiornamento disponibile da European Forest Fire Information System (EFFIS) del 30 luglio, a scala nazionale sono stati rilevati 615 incendi, per una superficie totale di 221 km2. Le stime prodotte da ISPRA evidenziano che le aree boschive percorse da incendio, per i primi 8 mesi del 2024, sono 40 km2di superficie forestale (cioè, il 18 % del totale). Questa superficie si suddivide in 18 km2di macchia mediterranea e boschi di leccio (46%), 13 km2 ricoperte da boschi di querce (33%) e 6 km2a di aree boschive di conifere (16%).

L’andamento della superficie percorsa da incendio boschivo nel 2024, fino ad ora, non si discosta significativamente dall’andamento medio nel periodo 2006-2023.

Figura 1: Distribuzione per regione delle superfici percorse da incendio in ettari dal 1° Gennaio 2024 al 30 luglio 2024. In nero la localizzazione degli incendi più estesi.

Figura 2: Totale delle superfici boschive cumulate percorse da incendio dal 1° Gennaio al 30 luglio 2024

Ultimo episodio a Vieste sul Gargano

Nella Baia San Felice a Vieste il 24 luglio un incendio all’interno del Parco nazionale del Gargano ha minacciato zone boschive di pregio. Il tempestivo intervento di uomini e mezzi antincendio dei Vigili del Fuoco, Protezione civile, Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali, oltre che di volontari, ha evitato le conseguenze più serie per i boschi. Secondo le stime ISPRA, il fuoco ha coperto una superficie complessiva di 24 ettari; la copertura forestale coinvolta non sembra aver superato i 3 ettari, prevalentemente conifere.

È quanto emerge dalle attività ISPRA nell’ambito delle osservazioni e monitoraggi degli impatti degli incendi di medie e grandi dimensioni sugli ecosistemi. Lo scopo è quello di fornire ogni anno un dettaglio informativo a supporto delle politiche per il ripristino e la conservazione degli ecosistemi terrestri a scala nazionale e locale. I dati relativi agli incendi sono forniti dal sistema European Forest Fires Information System del programma europeo Copernicus Emergency, ed elaborati da ISPRA con applicazioni di intelligenza artificiale per il riconoscimento degli ecosistemi coinvolti negli incendi.

Dove

Regioni

Ad oggi, dodici regioni su venti presentano superfici percorse da incendio. Quelle più colpite sono Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia, che contribuiscono per circa l’ 85% delle aree totali bruciate a scala nazionale. In particolare, la Sicilia ha il 45% del totale, la Calabria il 20% e la Sardegna e la Puglia 10% ciascuna. La superficie forestale interessata da incendi per le suddette regioni è dell’80% del totale forestale nazionale incendiato. In particolare, il 34% del totale nazionale ricade in Sicilia, il 30% in Calabria e il 12% in Sardegna.

Province

Ad oggi la provincia di Agrigento risulta quella maggiormente interessata da incendi boschivi con 48 km2 di superficie percorsa da incendio, di cui solo il 3% sono di coperture forestali. A seguire le provincie di Cosenza (circa 19 km2, con il 24% di coperture forestali interessate), Reggio Calabria (15 km2, con il 31% di coperture forestali interessate) e Palermo (circa 11 km2 ha di cui il 4% di coperture forestali).

Regione Superficie complessiva percorsa da incendio (km2) Superficie forestale percorsa da incendio (km2) Sicilia 100,0 14,0 Calabria 44,0 12,0 Sardegna 22,0 1,0 Puglia 22,0 5,0 Basilicata 13,0 3,0 Lazio 9,0 2,0 Campania 5,0 2,0 Umbria 2,0 0,3 Abruzzo 1,0 0,5 Piemonte 0,8 0,1 Molise 0,8 0,1 Toscana 0,5 0,1

Le dodici regioni che presentano superfici percorse da incendio nel periodo dal 1 gennaio al 30 luglio 2024; nella tabella superficie complessiva e superficie forestale percorse da incendio in km2.

Altri episodi rilevanti tra il 19 ed il 30 luglio

Questi hanno coinvolto prevalentemente la regione Sicilia, la Sardegna ed il Lazio. In Sicilia, nel comune di Enna tra le località di M.te Rossomanno, M.te Canalotto e M.te della Forma, al 30 luglio risulta colpita da diversi incendi una superficie complessiva di circa 2 km2, in prevalenza caratterizzata da boschi e boscaglie di specie arboree sempreverdi. In Sardegna, nel comune di Ortelli (NU), nella giornata del 22 luglio si è sviluppato un fronte di fiamma che ha interessato una superficie complessiva di circa 4 km2, che nel complesso risulta esser caratterizzata da boschi e boscaglie di leccio e sughera. Nel Lazio tra il 28 ed il 29 luglio la superficie complessiva percorsa da incendio era circa 3 km2, di cui quasi un terzo era coperto da boschi.

Al momento risulta in corso un nuovo importante incendio in Sardegna, nelle province di Sassari e Nuoro, Comuni di Benetutti, Orani e Nuoro. La superficie totale al momento è stimata in 2 km2, di cui la parte boschiva risulta oltre 1 km2. Essendo l’evento tuttora in corso, non è considerato nelle statistiche generali.

(I dati e le statistiche qui riportati sono soggetti alla pubblicazione definitiva da parte del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri (CUFAA) e dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Elaborato sulla base dei dati forniti da ESA ed EUMETSAT (Copernicus mission) dall’European Forest Fire Information System (EFFIS) servizio del programma Copernicus – Emergency Management Services).