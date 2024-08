Cannabis. Coldiretti chiede modifica dell’emendamento che danneggia aziende che hanno legittimamente investito nella canapa

“L’emendamento al Ddl Sicurezza, approvato nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, che prevede la stretta sulla cannabis light equiparata a quella non light, mette a rischio la sopravvivenza di un intero comparto impegnato in una coltivazione dove sono stati fatti investimenti significativi”.

Ad affermarlo è stata Coldiretti che, attraverso una nota, è intervenuta per chiedere la modifica di un emendamento, ritenuto, pesantemente dannoso per le aziende agricole.

Non solo, secondo l’Associazione, l’infiorescenza della canapa rappresenterebbe una parte fondamentale del valore aggiunto della pianta, e vietarne la raccolta e l’essicazione rischierebbe di far crollare un intero settore dove sono impegnati tanti giovani agricoltori.

Coldiretti aveva espresso più volte la necessità di tutele per gli agricoltori che producono canapa in piena legalità, come pure riconosciuto dalla normativa europea, anche per rispondere a mercati come quelli della nutriceutica, della cosmetica, dell’industria o dell’arredo.

“Questo emendamento che, come detto, toglie la possibilità di raccogliere, utilizzare ed essiccare l’infiorescenza, blocca anche le esportazioni verso i mercati esteri che rappresentano una grossa fetta del nostro mercato tagliando le aziende italiane completamente fuori dalla competizione a livello europeo. Ora si mette a rischio un settore produttivo che conta migliaia di persone impiegate e circa 4mila ettari coltivati. Coldiretti ricorda, infine, che fino agli anni ‘40 la canapa era più che familiare in Italia, tanto che il Belpaese con quasi 100mila ettari era il secondo maggior produttore al mondo dietro soltanto all’Unione Sovietica, poi il declino per la progressiva industrializzazione e l’avvento del “boom economico” che ha imposto sul mercato le fibre sintetiche” ha poi concluso Coldiretti.