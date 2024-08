Estate 2024. 18 milioni di italiani in ferie ad agosto, aumentano vacanzieri a giugno e luglio

Partenza col bollino nero per i 18 milioni di italiani che quest’anno vanno in vacanza ad agosto, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente per effetto di una redistribuzione delle ferie che ha visto aumentare i vacanzieri sia a giugno che a luglio".

E’ questo quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione del grande esodo di agosto.

Un avvio che sarà contraddistinto, riferisce l’associazione, sulle strade dal primo bollino nero stagionale, previsto per la mattinata di sabato, anche se il traffico si manterrà sostenuto per l’intero week end secondo il Piano viabilità della polizia stradale.

Secondo l’analisi di Coldiretti, nelle scelte di alloggio, alberghi e bed and breakfast risultano le più gettonate, anche se crescono gli appartamenti in affitto. Mentre il 13% sfrutta la seconda casa di proprietà e un altro 19% si affida all’ospitalità di parenti e amici.

L’agriturismo si conferma tra le scelte preferita dai vacanzieri che, secondo Terranostra e Campagna Amica, sono alla ricerca di un turismo più esperienziale, enogastronomico e sostenibile garantito dalle aziende agricole.

Campagna e parchi naturali si piazzano al secondo posto tra le località gettonate dietro il mare e davanti a montagna e città d’arte e il cibo sarà la voce più importante del budget della vacanza in Italia, assorbendo circa un terzo della spesa complessiva dei turisti.

“La stragrande maggioranza dei vacanzieri rimarrà in Italia con un terzo del totale che sceglie la propria regione per trascorrere le ferie” ha infine concluso Coldiretti.