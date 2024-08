M5S. L’ex ministro Danilo Toninelli: “Per il futuro spero in collaborazione sincera tra Conte e Grillo”

Parlando della fragilità del Movimento 5 Stelle, l'ex Ministro ha osservato: "lo dividerei la situazione personale di Giuseppe Conte da quella del Movimento 5 Stelle.

L’ex ministro pentastellato Danilo Toninelli è intervenuto oggi in diretta a “L’Italia s’è desta“, il programma in onda ogni mattina su Radio Cusano Campus e in radiovisione su Cusano Italia Tv, per commentare le dinamiche interne e le sfide attuali del Movimento 5 Stelle.

Relativamente alla ricostruzione fatta da Pasquale Napolitano su “Il Giornale” , in base alla quale Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, il 7 aprile 2019 appoggiava con forza e determinazione quella riforma sull’autonomia differenziata approvata nelle settimane scorse dal centrodestra in Parlamento e che oggi, invece, spera di poter cancellare con il referendum, Danilo Toninelli ha dichiarato: “Sì, mi risulta. Però non bisogna mai commettere l’errore di guardare al passato con gli occhi di oggi. Quel passato della primavera del 2019 vedeva Giuseppe Conte Presidente del Consiglio: il Conte “1”, non era iscritto al Movimento 5 Stelle e di conseguenza non era neppure a capo del Movimento 5 Stelle. Era un professionista, un libero cittadino scelto come presidente del Consiglio in maniera concorde tra Movimento 5 Stelle e Lega. Doveva tenere insieme due forze tra loro completamente diverse.“

Parlando della fragilità del Movimento 5 Stelle, l’ex Ministro ha osservato: “lo dividerei la situazione personale di Giuseppe Conte da quella del Movimento 5 Stelle. Conte non nasce con i 5 Stelle, arriva in un momento successivo. La rigidità delle linee rosse del Movimento non è mai stata propria di Giuseppe, che nasce come mediatore tra forze politiche molto diverse. Il compromesso è stato una delle cause dell’indebolimento del Movimento, portando alla perdita di consenso.“

Successivamente, riguardo alle voci di un restyling del Movimento 5 Stelle da parte di Conte, Danilo Toninelli ha commentato: “Non sono in grado di commentare retroscena e ricostruzioni giornalistiche. L’origine del problema è nella distanza tra Beppe Grillo e Conte. L’errore originario di non condividere il percorso con Grillo potrebbe causare grossi problemi. Il metodo è fondamentale in politica e il processo decisionale deve essere trasparente e condiviso.”

Sulle voci di un presunto isolamento politico di Beppe Grillo, l’ex Ministro pentastellato ha dichiarato: “Grillo e isolamento sono concetti che non combaciano. Grillo non soffre lo stress della politica o la dipendenza dal consenso. È pragmatico e dipendente esclusivamente dai temi. Questa è una ricostruzione giornalistica per riempire un pezzo di giornale. Conosco bene Grillo e posso dire che ha una forza interiore straordinaria.“

Discutendo del futuro del Movimento 5 Stelle, Danilo Toninelli ha infine concluso: “Grillo tiene visceralmente al Movimento e conosce la situazione complicata. I nodi irrisolti del 2021 stanno venendo al pettine. Giuseppe Conte deve fare un passo avanti nella condivisione con Grillo. L’alternativa è una spaccatura totale, ma la chiave di volta è una collaborazione sincera tra Conte e Grillo.“