Come non pagare l’Iva in modo alternativo

Quello che sto per raccontare lo propongo come un piccolo diversivo burlesco in questa atmosfera pesante per temperature fuori controllo e storie drammatiche.

Quello che sto per raccontare lo propongo come un piccolo diversivo burlesco in questa atmosfera pesante per temperature fuori controllo e storie drammatiche.

E’ sicuramente un po’ particolare il tipo che incontro sporadicamente dal giornalaio. Dall’aspetto sgualcito, per non dire trasandato; piega ironica sulle labbra – e lo sguardo non è da meno.

Una mattina l’ho colto mentre parlava, o meglio monologava con un altro cliente di come lui non sempre si fa fare le fatture dagli artigiani – certamente per lavori di piccolo calibro, diciamo dai 20 ai 50 euro. Per non pagare di più lui e per non far gravare di tasse il piccolo artigiano che, si sa, regge l’anima coi denti…

Però – e questa è la trovata – siccome lui è una persona onesta, ha trovato un modo per restituire allo Stato quanto potrebbe essere considerato il maltolto.

“Calcolo il 22 percento della cifra pagata brevi manu all’artigiano, e ci compro l’equivalente in ‘gratta e vinci’”.

“E così”, conclude, “rischio anche di vincere qualcosa … Del resto non era più o meno questo lo spirito della lotteria degli scontrini di anni fa!?”.

“Non fa una piega”, gli risponde l’interlocutore. Che, a dirla tutta, era rimasto zitto tutto il tempo. Come me, del resto. Ma io avevo solo prestato orecchio. L’inventore dell’alternativa all’IVA manco mi aveva mai degnato di uno sguardo.

Annapaola Laldi, consulente Aduc, rubrica la Pulce nell’Orecchio

(Fonte: https://www.aduc.it/articolo/come+non+pagare+iva+modo+alternativo_37986.php)