Un mondo più equo e più giusto, fondamento delle relazioni fra Sudafrica e Cina

La Repubblica del Sudafrica, fra la fine di luglio e l’inizio di agosto, ha ricevuto la visita del Ministro del Comitato centrale del Dipartimento Internazionale del Partito Comunista Cinese (PCC), Liu Janchao.

Il 1 agosto, il Ministro Liu ha incontrato il Presidente Cyril Ramaphosa, recentemente rieletto alla guida del Paese e leader del Congresso Nazionale Africano (ANC), partito socialista democratico, panafricano e populista di sinistra.

Ramaphosa ha affermato come le relazioni fra il suo partito e il PCC siano salde, tanto quanto le relazioni fra Sudafrica e Cina, ricordando come il Presidente cinese Xi Jinping abbia spesso visitato il Sudafrica e stretto numerose relazioni bilaterali con il Paese.

Ramaphosa ha ricordato, altresì, come l’ANC – partito che fu guidato anche da Nelson Mandela – abbia lungamente lottato per l’indipendenza nazionale, contro l’apartheid e per lo sviluppo del Sudafrica.

Il Ministro cinese Liu si è, da parte sua, congratulato con il Presidente Ramaphosa per la sua rielezione, il 29 maggio scorso, battendo il candidato liberale (che ha ottenuto il 21,8%) e ottenendo il 40% dei voti, nonostante l’ANC abbia subito una scissione a sinistra, che ha fatto ottenere il 14,5% al suo ex compagno di partito e ex Presidente del Sudafrica Jacob Zuma.

Ramaphosa e Liu hanno convenuto entrambi nella necessità di promuovere la “costruzione di un ordine politico ed economico internazionale più giusto e ragionevole e a salvaguardare gli interessi comuni del vasto numero di Paesi in via di sviluppo”.

Il giorno precedente, il Ministro Liu, aveva incontrato il Segretario Generale dell’ANC, Fikile Mbalula, con il quale si era congratulato per la sua capacità di formare un governo stabile e di unità nazionale, capace di appianare le divisioni fra i vari partiti sudafricani.

I dirigenti sudafricani dell’ANC hanno espresso apprezzamento, nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, per quanto riguarda la politica estera, in particolare nella promozione del miglioramento delle relazioni fra Arabia Saudita e Iran e per la facilitazione della riconciliazione fra le fazioni palestinesi.

Il Ministro Liu ha, inoltre, incontrato il Segretario Generale del Partito Comunista Sudafricano (SACP), Solly Afrika Mapaila. Il SACP fa parte della cosiddetta Alleanza Tripartita, all’interno dell’ANC (che comprende, appunto, ANC, SACP e il sindacato dei lavoratori COSATU).

Liu si è congratulato, in particolare, per il 103esimo anniversario del SACP e ha riaffermato l’amicizia fra PCC e SACP, fondata sui comuni ideali marxisti e sulla comune lotta contro imperialismo, razzismo e colonialismo.

Che è peraltro il fondamento sul quale si basano le storiche relazioni di amicizia fra Sudafrica e Cina. Il Sudafrica, peraltro, è uno dei più importanti componenti, oltre alla Cina, dell’alleanza economica dei BRICS.

Luca Bagatin

