Nuovi finanziamenti per l’ex Centro Don Ziglio di Levico. Soddisfatta Segnana

In occasione dell’Assestamento del bilancio 2024-2026, la Giunta provinciale ha stanziato i fondi necessari per procedere con il progetto di riqualificazione dell’ex Centro Don Ziglio di Levico, dando così seguito all’impegno assunto nel giugno scorso con l’approvazione della proposta di mozione della consigliera della Lega Stefania Segnana.

“Desidero ringraziare la Giunta per la celere attuazione della mozione, presentata solo due mesi fa, a dimostrazione della serietà del lavoro della nostra Amministrazione provinciale. Il Centro offre un servizio di fondamentale importanza a favore delle persone con disabilità e dei loro famigliari. La struttura attuale, risale agli anni ‘50 ed evidentemente necessita di una serie di interventi, nell’ottica di un miglioramento degli standard di qualità e sicurezza degli utenti e di garantire al personale di lavorare in un ambiente adeguato” – ha affermato la consigliera.

Ricordiamo che il piano di ristrutturazione urbanistica prevede la riqualificazione energetica di una parte dell’edificio e la realizzazione mediante demolizione e ricostruzione di un sistema di corpi edilizi, adattati secondo un modello più funzionale, in modo da ospitare nella stessa struttura utenti con bisogni simili. Durante la precedente legislatura, APOP (Agenzia provinciale per le opere pubbliche) aveva già redatto lo studio di fattibilità e la progettazione si trovava in fase avanzata. A seguito del venir meno del finanziamento previsto dal PNRR, la pianificazione dell’opera sarebbe stata a rischio.

“Si tratta di un intervento oneroso, che rappresenta però un investimento in un servizio essenziale per il nostro territorio, per la nostra comunità, ragion per cui il ringraziamento è ancor più sentito” – ha così concluso la consigliera Segnana.