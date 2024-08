Lunedì 26 agosto il via alla campagna abbonamenti della Dolomiti Energia Trentino

TRENTO – “LIVE”: è questo il tema della stagione 2024/25 della Dolomiti Energia Trentino all’insegna dello spettacolo, delle emozioni e del divertimento “per tutti”. Gli abbonamenti, in vendita da lunedì 26 agosto, saranno lo strumento più conveniente per non perdere neanche un minuto dello spettacolo “dal vivo”.

Con un totale di 24 eventi imperdibili, la stagione si preannuncia ricca di adrenalina e momenti indimenticabili. Gli abbonati All Season avranno l’opportunità di assistere a 15 partite di LBA Serie A e a 9 notti europee di EuroCup, vivendo ogni istante di gioco dal vivo, nel cuore dell’azione e dello spettacolo offerto dalla Il T Quotidiano Arena dentro e fuori dal campo, come l’accesso family con il trucca bimbi, il villaggio esterno con gli spazi adibiti al food and beverage, le esibizioni live, i tornei 3X3 e tanto altro.

LIVE non è solo uno slogan, ma una promessa che portiamo avanti da anni: quella di far vivere ogni partita come un’esperienza unica, dove il tifo, la passione e la voglia di vincere si fondono in un’atmosfera elettrizzante. Grande novità di quest’anno saranno le navette che trasporteranno i tifosi universitari e under-20 dall’Aquila Store delle Albere al Palazzetto, sia prima che dopo la partita.

Il concetto “more than basketball” rappresenta l’essenza di quello che Aquila vuole rappresentare: non si tratta solo di partite, ma di creare un’esperienza completa che coinvolga e appassionati i tifosi. Ogni evento sarà un’occasione per vivere momenti di condivisione, divertimento e pura emozione, rendendo ogni partita un appuntamento coinvolgente oltre il campo da gioco, per tutti.

L’abbonamento, disponibile nei due formati “All Season” e “Serie A”, è il modo più conveniente per assicurarsi di non perdere nemmeno un minuto degli eventi live della stagione, sia per la Serie A LBA che per l’EuroCup. Per questo, è stato deciso di mantenere invariati i prezzi chi sceglierà questa formula riceverà un carnet di coupon per food & beverage, merchandise e ticketing per un valore superiore ai 100€.

La campagna abbonamenti inizierà lunedì 26 agosto dalle 14:30 all’Aquila Store.

Gli abbonati alla stagione 2023/24 avranno tempo fino a sabato 14 settembre per confermare il proprio posto. Parallelamente, andranno in vendita libera da subito tutti gli altri posti.

Tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti sono disponibili nella pagina dedicata.