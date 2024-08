MUSE. “MICO-weekend”: due giorni nel regno dei funghi

Il misterioso regno dei funghi sarà protagonista sabato 31 agosto e domenica 1 settembre di “MICO-weekend”, una due giorni in cui il Giardino Botanico Alpino alle Viote del Monte Bondone si animerà con mostre, laboratori ed escursioni micologiche.

Porcini, finferli e mazze tamburo sono i più conosciuti e ricercati, ma non esistono solo loro: si stima che oltre il 90% delle specie fungine sia ancora da scoprire.

Il misterioso regno dei funghi sarà protagonista sabato 31 agosto e domenica 1 settembre di “MICO-weekend”, una due giorni in cui il Giardino Botanico Alpino alle Viote del Monte Bondone si animerà con mostre, laboratori ed escursioni micologiche. Tra le novità, la partecipazione del collettivo Mycosium, che racconterà le invisibili relazioni tra i funghi e gli altri organismi tramite la tecnica del carotaggio, e di Guà Farm, azienda trentina che si è lanciata nella coltivazione “orientale” dei funghi shiitake.

Alla sua ventesima edizione, invece, la mostra curata dallo storico Gruppo Micologico “Bresadola” di Trento, assieme al quale il MUSE lancerà un nuovo progetto di Citizen Science sui funghi del Trentino. Al via anche il censimento dei funghi d’Italia in collaborazione con ISPRA: il MUSE è partner del Network per lo studio della diversità micologica (ndm) con cui collabora per il monitoraggio nazionale.

Un fine settimana tutto dedicato al regno dei funghi e alla vita sotterranea, dove imparare a riconoscere le principali specie presenti nei prati e nei boschi, la loro ecologia ed evoluzione.

Come spiega Helen Catherine Wiesinger, botanica MUSE e responsabile del Giardino Botanico Alpino Viote: “a causa della loro vita per la maggior parte sotterranea, i funghi sono organismi enigmatici che per lungo tempo sono stati trascurati dalla scienza: si stima che oltre il 90% delle specie siano ancora da scoprire. La nuova frontiera della ricerca sulla biodiversità è proprio quella di ampliare la conoscenza dei funghi e il MUSE, con la sede territoriale del Giardino Botanico Alpino Viote, promuove occasioni di divulgazione e approfondimento”.

IL PROGRAMMA

SABATO 31 AGOSTO alle 9 si inizia con l’apertura della mostra micologica a cura del Gruppo Micologico “Bresadola” di Trento, che accompagnerà il pubblico alla scoperta della biodiversità delle principali specie fungine del territorio. L’iniziativa, arrivata alla ventesima edizione, quest’anno si arricchirà di alcuni reperti provenienti dalle collezioni scientifiche MUSE, tra cui parte del fungarium, la raccolta di reperti fungini del museo (oltre 13.000 campioni). Con l’occasione il MUSE, che è partner del Network per lo studio della diversità micologica (ndm) promosso da ISPRA, e il Gruppo “Bresadola” lanceranno un nuovo progetto collettivo di Citizen Science per un monitoraggio dei funghi in Trentino. Il progetto punta a coinvolgere cittadine e cittadini che frequentano i boschi del territorio con l’obiettivo di ampliare le conoscenze dei funghi locali.

Alle 9.30 partirà l’escursione micologica “Tra i funghi del Bondone” (3 euro, prenotazione consigliata al 0461.948050), mentre dalle 10, a ciclo continuo, sarà attivo il laboratorio per bambine/i “A caccia di spore e miceli” per scoprire l’affascinante regno dei funghi attraverso esperimenti, osservazioni al microscopio e piccoli giochi.

Alle 11 e alle 15 il collettivo Mycosium con Jacopo Vujovic, ricercatore presso il laboratorio di micologia e botanica applicata dell’Università di Bologna, approfondirà gli studi condotti nel sottosuolo tramite la tecnica del carotaggio. L’obiettivo è quello di osservare e comprendere meglio l’intimo quanto cruciale legame tra i funghi e gli organismi vegetali.

Dalle 15 alle 18, invece, spazio alla coltivazione del fungo shiitake, di origine asiatica, con l’azienda agricola Guà Farm: visitatrici e visitatori potranno osservare da vicino la fase di inoculo del fungo Shiitake (Lentinula edodes) su tronchi di carpino nero (Ostrya carpinifolia).

DOMENICA 1 SETTEMBRE, oltre alla mostra micologica, ai laboratori per famiglie e all’escursione micologica, prenderà il via il workshop “Dipingere i funghi”, a cura della disegnatrice Cinzia Ester (su iscrizione qui, posti limitati).

Infine, nel pomeriggio, in tre turni (con partenza alle 14, 15 o 16), si terrà l’incontro “A tu per tu con i funghi”, dove Marco Donini, presidente del Gruppo Micologico Bresadola di Trento, accompagnerà il pubblico alla scoperta delle tre grandi famiglie di funghi comuni presenti nei boschi trentini: Russulaceae, Boletaceae e Amanitaceae.

I PARTNER

Gruppo Micologico G. Bresadola di Trento | Associazione naturalistica la cui finalità è quella di promuovere iniziative volte a una migliore conoscenza dei funghi e del loro ambiente. Il Gruppo G. Bresadola ha sede nel Centro Storico di Trento, in via del Torrione, e si riunisce tutti i lunedì sera per permettere agli appassionati di discutere e confrontarsi su diverse tematiche legate al mondo della micologia. (Gruppo Micologico «G. Bresadola» – Benvenuti! (muse.it))

Network per lo studio della diversità micologica (ndm) di ISPRA | Iniziativa di censimento dei funghi macromiceti sul territorio nazionale, in collaborazione con la Società Botanica Italiana (SBI). Il censimento nasce con l’obiettivo di raccogliere e pubblicare rilievi di funghi macromiceti in una banca dati nazionale pubblica accessibile a tutti. (https://ndm.isprambiente.it/)

Mycosium | Progetto di divulgazione scientifica nato da un’iniziativa di un gruppo di studenti e studentesse dell’Università di Bologna, spinti e spinte dalla necessità di esplorare un Regno di viventi spesso poco considerato e relegato a gruppo di secondaria importanza rispetto a piante e animali: i funghi. Annualmente organizzano un evento di divulgazione sulla micologia. (Mycosium)

Guà Farm | Azienda agricola biologica nata nel 2018 nel cuore del Garda Trentino. Utilizza tecniche di agroforestazione per coltivare prodotti sani ed ecologici che stimolino piacere e curiosità. Tra le varie attività coltivano funghi shiitake su tronchi all’aperto nei boschi della Val di Cavedine e curano un forest garden con oltre 60 specie di piante commestibili. (Azienda Agricola Gua)

Cinzia Ester Invernizzi | Disegnatrice del paesaggio e illustratrice botanica dal 2005. Insegna Storia dell’Arte e Pittura alla scuola Secondaria Superiore, da alcuni anni ha interesse a condividere la sua passione per il disegno di natura. (Corso Acquerello botanico | Muse – Museo delle Scienze di Trento)