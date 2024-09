Trento. Ladro seriale colpisce l’ennesimo locale ma viene intercettato dai Carabinieri: denunciato

In questa occasione l'uomo, alle prime luci dell’alba, aveva preso di mira un bar di via Belenzani: dopo essersi introdotto all’interno, era a riuscito a sottrarre circa 200 euro di fondo cassa per poi darsi alla fuga.

Nel corso della mattinata di ieri, 4 settembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno individuato e deferito nuovamente alla locale Autorità Giudiziaria un cittadino ucraino trentenne, già noto alle Forze dell’Ordine per aver commesso, nel nostro territorio, diversi reati contro il patrimonio tra i quali si ricorda l’effrazione, risalente solo al 29 agosto scorso, presso un noto ristorante di via Sanseverino.

In questa occasione l’uomo, alle prime luci dell’alba, aveva preso di mira un bar di via Belenzani: dopo essersi introdotto all’interno, era a riuscito a sottrarre circa 200 euro di fondo cassa per poi darsi alla fuga.

I Carabinieri del Radiomobile, allertati a seguito della telefonata pervenuta da parte del titolare del locale al Numero Unico di Emergenza “112”, sono quindi intervenuti sul posto per un minuzioso sopralluogo, coadiuvati anche dai colleghi della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale.

E’ stato così che, proprio mentre i militari erano intenti a repertare alcuni elementi utili alle indagini ed a visionare i filmati della videosorveglianza del locale, hanno avuto modo di scorgere lo stesso soggetto, che stavano in quel momento osservando ritratto dalle telecamere, passare a piedi davanti al bar che aveva derubato poco prima.

L’uomo è stato così rincorso lungo via Belenzani, fermato e successivamente accompagnato presso gli Uffici dei Carabinieri di via Barbacovi per le operazioni di identificazione e per la redazione degli atti di rito.

Per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.