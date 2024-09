Meteo in miglioramento ma nuova perturbazione attesa da mercoledì pomeriggio

Attualmente le precipitazioni sono però in esaurimento. Nelle prossime ore sono previste schiarite via via più ampie mentre i venti tenderanno a disporsi da Nord.

Nelle ultime 24 ore in Trentino sono caduti mediamente 40 – 80 mm di pioggia, localmente di più con il massimo di circa 110 mm a Storo e in val d’Ambiez.

A confermarlo è stato direttamente Meteotrentino. Attualmente le precipitazioni sono però in esaurimento. Nelle prossime ore sono previste schiarite via via più ampie mentre i venti tenderanno a disporsi da Nord.

Domani, martedì 10 settembre, è previsto bel tempo con temperature nella media del periodo mentre mercoledì la nuvolosità tenderà ad aumentare e dal pomeriggio sono attese precipitazioni diffuse e localmente abbondanti che interesseranno il Trentino almeno fino alle ore centrali di giovedì.

Giovedì e venerdì, questa la previsione, le temperature subiranno una diminuzione di 7 – 10 °C rispetto ai valori attuali e dalla sera di giovedì la neve, in caso di precipitazioni, potrà scendere fino a 1800 m circa.

Da giovedì a sabato sono attesi forti e freddi venti settentrionali a tutte le quote, con forti raffiche che in alcune valli, secondo la attuali previsioni, potranno risultare superiori a 70 km/h mentre in quota nelle zone più esposte potranno superare i 110 km/h, con ulteriore calo della temperatura percepita (marcato effetto windchill).

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento – lr)