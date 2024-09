Tariffe aeree e obesità. La nuova frontiera del business?

i sono alcune compagnie aeree che calcolano la tariffa aerea in base al peso complessivo del passeggero (bagaglio incluso). Politica tariffaria che considera l’importanza del peso individuale che incide sul peso complessivo dell’aeromobile e, di conseguenza, il consumo di carburante, una delle voci che in questi ultimi anni sta subendo notevoli aumenti e che è all’attenzione delle politiche ecologiche (il 5% di emissioni nocive è conseguenza del trasporto aereo).

Ci sono alcune compagnie aeree che calcolano la tariffa aerea in base al peso complessivo del passeggero (bagaglio incluso). Politica tariffaria che considera l’importanza del peso individuale che incide sul peso complessivo dell’aeromobile e, di conseguenza, il consumo di carburante, una delle voci che in questi ultimi anni sta subendo notevoli aumenti e che è all’attenzione delle politiche ecologiche (il 5% di emissioni nocive è conseguenza del trasporto aereo).

Una ricerca Usa su gradimento dei passeggeri (1) ha rilevato che sarebbe una tariffa gradita ai viaggiatori più giovani, di sesso maschile, benestanti e con un peso corporeo inferiore. Tariffe accettate anche dai più preoccupati per l’ambiente, perché queste tariffe consentirebbero di acquistare carburanti più costosi e con meno emissioni di carbonio.

La nuova frontiera del business?

Nonostante i numeri in crescita di quest’anno, la crisi del trasporto aereo è prossima: tariffe in crescita, strutture insufficienti (si pensi alle chiusure programmate dell’aeroporto di Amsterdam -2), lowcost non più tali (3), sempre più vettori aerei che vivono grazie ai soldi dello Stato.

Non ci sarebbe da stupirsi più di tanto se la “tariffa a peso”, oggi più che altro un esperimento, possa diventare catartica. In Italia, poi, Paese tra i maggiori nel mondo per crescita di obesità (4)… sai che business…

Crediamo che anche questa eventualità debba essere presa in considerazione per analisi e progettualità di una mobilità che non può continuare – come oggi soprattutto a livello istituzionale – ad essere gradita perché i numeri crescono… fregandosene di aeroporti e località turistiche non più in grado di contenere una domanda sempre in crescita e abbandonata a se stessa, dove fanno preoccupare le uniche proposte avanzate che tendono a trasformare e gradire il turismo solo se di alta gamma economica.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

(Fonte: https://www.aduc.it/articolo/tariffe+aeree+obesita+nuova+frontiera+business_38091.php)