Bollette. Giacomelli (Codici): “mesi scorsi segnati da caldo eccezionale. Questo significa che bollette saranno particolarmente salate”

Soltanto il mese scorso, il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 27,5 miliardi di kWh, con un +8,1% rispetto ad agosto 2023. Da qui l’invito dell’associazione Codici a controllare le prossime bollette, che rischiano di essere particolarmente salate.

Il dato più alto di sempre per il mese di agosto. A scattare la fotografia dei consumi è Terna, che fornisce numeri che non fanno presagire nulla di buono per i consumatori.

In merito è intervenuto direttamente Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, affermando: “I mesi scorsi sono stati segnati da un’ondata di caldo eccezionale e, di conseguenza, c’è stato un utilizzo importante degli impianti di climatizzazione, nelle case così come nei locali. Questo significa che le bollette saranno particolarmente salate. Invitiamo i consumatori a controllare con attenzione il conto e le varie voci di spesa. Siamo ormai abituati ad un mercato dell’energia non sempre trasparente e corretto. È bene, quindi, non dare nulla per scontato. Meglio verificare e, in caso di dubbi, chiedere chiarimenti al proprio fornitore, alle associazioni dei consumatori o ad Arera, che ha un servizio ad hoc”.

In caso di bollette pazze, con costi che non corrispondono ai consumi, è possibile rivolgersi a Codici telefonando al numero 065571996 o inviando un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org. L’associazione fornisce assistenza anche per contratti sottoscritti senza il consenso dell’utente o condizioni contrattuali non adeguatamente illustrate.