Alimenti vegetali e carnivori. Come alimentare la confusione per il malessere di tutti

La Corte dell'Ue ha stabilito che l'hamburger e la salsiccia vegani o vegetariani possono chiamarsi hamburger e salsiccia

Un buon metodo per alimentare la confusione e far sì che i prodotti vegetali, con proprietà soddisfacenti per un’alimentazione in cui non manchi nulla di importante per la salute di chi li consuma, vivano di riflesso di un’alimentazione, quella carnivora, che ha i propri limiti economici ed ambientali… oltre al fatto che prevede l’uccisione di esseri viventi (2).

Un caso in cui la più importante corte di giustizia in Europa, invece di cercare di fare chiarezza e distinzione per il benessere dei consumatori, ha deciso di sposare gli interessi economici dei produttori della “bistecche vegane” o “hamburger vegetariani” che, incapaci di essere sul mercato per quel che sono, abbisognano solo di vendere per il benessere economico dei loro produttori.

Sappiamo che questa commistione di parole irrita molto anche il mondo dei produttori di carne, ed altrettanto irrita noi, non per difendere gli interessi di queste aziende che non hanno bisogno di un avvocato d’ufficio come il veterano che ora sta scrivendo, ma per la chiarezza di informazione verso i consumatori. Che se vogliono realmente fare una transizione dalle diete carnivore a quelle vegetali, non è con questi “trucchetti” che ne potranno trarre vantaggio.

La “battaglia” in merito è lunga e difficile.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc