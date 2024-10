Spinelli agli Stati generali della logistica del Nordest: “fondamentale sviluppare un ragionamento condiviso”

Achille Spinelli, successivamente, ha poi proseguito affermando: "È quindi fondamentale sviluppare un ragionamento condiviso, che deve essere per forza di ambito comunitario.

Sono l’integrazione e la sostenibilità, sia ambientale che economica le parole chiave su deve puntare il sistema della logistica del Nordest per uno sviluppo delle connessioni in ambito europeo che tenga conto delle esigenze di imprese e territori.

Questo il ragionamento portato dall’Assessore allo sviluppo economico lavoro università e ricerca, Achille Spinelli, che ha rappresentato la Provincia autonoma di Trento alla prima edizione degli Stati generali della logistica del Nordest oggi alla Fiera di Padova.

Un appuntamento organizzato da Regione Veneto assieme alle altre Regioni e Province autonome, che riprende gli obiettivi del Protocollo in materia firmato nel marzo 2023 con il MIT e che mette al centro il futuro dei trasporti e della “movimentazione” delle merci, linfa vitale dell’economia.

“Il sistema della logistica, in cui il Trentino è pienamente inserito, diventerà sempre più integrato nel futuro del Nord Italia e del Nordest in particolare. Dobbiamo continuare su questa strada, tenendo conto degli scenari che aprirà per il trasporto su ferro il Tunnel del Brennero, ma al tempo stesso considerando le condizioni attuali, che vedono una prevalenza, sempre nel caso del valico del Brennero, del trasporto su gomma – nello specifico con il 73% delle merci movimentate rispetto al 27% su rotaia. Inevitabile che questo crei un disagio alle comunità attraversate”, chiarisce l’Assessore Spinelli nella tavola rotonda “Vision sulle infrastrutture”, assieme Elisa De Berti, vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Manfred Vallazza, direttore del dipartimento infrastrutture e mobilità della Provincia autonoma di Bolzano, Elisabetta Pellegrini (Ministero infrastrutture e trasporti), Cristina Amirante, assessore alle infrastrutture e al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, Claudia Maria Terz, assessore alle infrastrutture e opere pubbliche della Regione Lombardia.

Achille Spinelli, successivamente, ha poi proseguito affermando: “È quindi fondamentale sviluppare un ragionamento condiviso, che deve essere per forza di ambito comunitario. È infatti un interesse primario dell’Europa avere un sistema integrato che guarda alla sostenibilità, in termini ambientali e economici, per le proprie imprese e territori. In quest’ottica, il tema dei passaggi in Austria e dunque della libera circolazione dovrà essere messo a fuoco sempre di più, come è stato fatto recentemente, cercando una soluzione equilibrata”.

L’assessore si riallaccia quindi alle dichiarazioni del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che ha condiviso la necessità di mantenere alta l’attenzione sul tema delle limitazioni al transito ventilate dall’Austria per gestire i cantieri al valico, vedi il Ponte Lueg.

Proprio in merito, l’Assessore Spinelli ha poi sottolineato l’esigenza di considerare le migliori soluzioni in fatto di gestione di cantieri complessi in cui sono state garantite le esigenze del trasporto: “Autostrada del Brennero vanta un’ottima esperienza in tal senso, potrebbe essere un interlocutore prezioso fornendo la propria esperienza al riguardo”.

Achille Spinelli ha infine concluso a proposito dell’intermodalità gomma-rotaia, evidenziando l’opportunità “di una valutazione attenta e prudente degli investimenti, per considerare la necessità dei nostri trasportatori di coprire ‘l’ultimo miglio’ della logistica, ovvero quel raggio di circa 300 chilometri per raggiungere imprese e abitazioni in modo competitivo e sostenibile”.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento – sv)