Velasco a Trento al Festival dello Sport:

La Nazionale femminile di volley ha avuto un percorso ricco di eventi e competizioni significative. Ecco alcune delle tappe principali recenti:

Volleyball Nations League (VNL) 2024: La squadra ha partecipato alla VNL, iniziando il torneo ad Antalya, Turchia, dove ha affrontato squadre come Polonia, Germania, Bulgaria e Turchia. Successivamente, si è spostata a Macao per sfidare Francia, Repubblica Dominicana, Brasile e Cina, e infine a Fukuoka, Giappone, per giocare contro Canada, Corea del Sud, USA e Serbia.

Europei 2023: La Nazionale ha partecipato agli Europei, raggiungendo le semifinali dove ha affrontato la Turchia.

Qualificazioni Olimpiche: La squadra ha gareggiato nelle qualificazioni per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, cercando di ottenere un posto tra le migliori squadre del mondo.

Questi eventi hanno rappresentato momenti chiave per la squadra, permettendo loro di crescere e migliorare in vista delle competizioni future.

Velasco è intervenuto ieri al Sociale con una sua speciale testimonianza per il Festival dello Sport: “Non credo molto nei discorsi privi di una verità sottostante“, ha affermato Velasco. “È fondamentale amare le giocatrici e i giocatori come se fossero figli; non perché siano superiori agli altri, ma perché sono i tuoi atleti. Devono essere autorevoli e indipendenti. Se cercano lo sguardo dell’allenatore, c’è qualcosa che non va”.

“Il volley e il basket sono sport rapidi che richiedono persone alte e quindi potenzialmente meno agili, le quali necessitano di una preparazione adeguata. È essenziale poi svolgere allenamenti mirati, come per la battuta e la ricezione”. Tuttavia, secondo Velasco, non esistono miracoli; è necessario avere potenziale. “Un gruppo unito è certamente meglio, ma non è sufficiente. Non credo”, ha proseguito, “nelle frasi del tipo se ci credi puoi, se lo sogni lo puoi fare, altrimenti avrei giocato come numero dieci nella squadra dei miei sogni”.

C’è stato anche spazio per i ricordi con la nazionale maschile, con Lorenzo Bernardi che è diventato suo vice, e per la politica, o meglio, la storia, dai ricordi della dittatura in Argentina all’esperienza in Iran. “Tuttavia, non credo nei boicottaggi“, ha chiarito Velasco.