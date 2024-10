Stellantis. Uliano (FIM/CISL): “Basta alibi la situazione è drammatica”

A dirlo è stato il Segretario Generale FIM, Ferdinando Uliano, ai microfoni di Radio Cusano,

“Per quanto ci riguarda non servono alibi, conosciamo bene le difficoltà del settore”.

A dirlo è stato il Segretario Generale FIM, Ferdinando Uliano, ai microfoni di Radio Cusano, durante la trasmissione ‘Cinque Notizie’ condotta da Gianluca Fabi, commentando l’intervento dell’AD di Stellantis, Carlos Tavares, a margine dell’audizione svoltasi a Montecitorio, riguardo le difficoltà presenti nel settore automobilistico.

“Abbiamo più volte come organizzazione sindacale denunciato la necessità di reindustrializzare il settore per far fronte alla transizione ecologica imminente tramite investimenti mirati, ma nessuno ha fatto nulla” ha poi proseguito Uliano.

Successivamente, il Segretario Generale FIM ha continuato, asserendo: “Tutti dovrebbero fare qualcosa in più a cominciare da Stellantis che incamera profitti senza fare sforzo. Non bastano i sussidi all’acquisto per le nuove auto bisogna predisporre anche in Italia delle piattaforme a largo consumo che nel nostro paese ancora mancano. Qui da noi gli stabilimenti producono vetture in volume molto ridotto rispetto a paesi come Polonia o Serbia. Bisogna fare di più portando anche in Italia le piattaforme come quella small di Stellantis, facendo scelte diverse rispetto a oggi”.

Infine, Ferdinando Uliano, ha concluso il suo intervento affermando: “La situazione è drammatica. Stiamo organizzando a Roma una manifestazione che si terrà il prossimo venerdì dove sono invitati alla partecipazione tutti i lavoratori del settore dell’auto. È necessario dare una svegliata a tutti. A Stellantis, ma anche al Governo e tutta l’Europa”.