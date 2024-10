Canone Rai previsto in aumento. Si può anche non pagare in assoluto

Il canone Rai nel 2025 torna a 90 euro dagli attuali 70. Nel testo del disegno di legge di bilancio manca infatti la proroga dello sconto di 20 euro previsto per il solo 2024 dalla scorsa manovra. A quanto si apprende da ambienti parlamentari, il canone a 70 euro potrebbe essere ripristinato con un emendamento nel corso dell'iter parlamentare.

Il canone Rai nel 2025 torna a 90 euro dagli attuali 70. Nel testo del disegno di legge di bilancio manca infatti la proroga dello sconto di 20 euro previsto per il solo 2024 dalla scorsa manovra. A quanto si apprende da ambienti parlamentari, il canone a 70 euro potrebbe essere ripristinato con un emendamento nel corso dell’iter parlamentare.

Ci ricorda lo sconto sulle accise dei carburanti che, previste dalla finanziaria dell’ultimo governo Draghi, il successivo governo Meloni decise di non prorogarlo. E a chi faceva notare che in questo modo era aumentato il costo della benzina, si rispondeva che non era vero, ma era solo venuto meno un bonus precedente. Un mondo dove 2+2 può anche non fare 4.

Pur se il canone resta simbolo per eccellenza di una informazione e cultura di Stato, con la maggioranza di governo che crede di essere padrona più che amministratrice, è bene ricordare che può non essere pagato… anche se per farlo bisogna procedere con la disdetta del balzello presente in bolletta elettrica… metodo di riscossione che avrebbe dovuto essere cambiato da tempo visto che la commissione Ue lo considera onere improprio che mina la concorrenza del settore, ma al momento non accade nulla e probabilmente arriverà una qualche multa per inottemperanza…

Comunque le trasmissioni Rai si possono seguire anche in streaming su Internet e, liberandosi dell’apparecchio tv collegato al digitale terrestre, nessun canone è dovuto in merito, almeno per il momento (ci hanno provato diverse volte a considerare anche lo streaming come soggetto a canone, ma non gli è mai andata bene).

Qui il canale web di Aduc sul canone, con anche la modulistica per le disdette:https://tlc.aduc.it/rai/

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc

(Fonte: ADUC)