Dossieraggio. Per l’esperto di crimini informatici, Gen. Umberto Rapetto: “Siamo solo all’inizio. Presto usciranno altre cose”

“La cosa più drammatica è che nessuno si preoccuperà di questa situazione neanche in futuro, non verranno poste iniziative per fronteggiare queste situazioni. Da Perugia passando per Coviello, arriviamo a Miano e adesso la guerra di spie che fa capo a Equalizer”.

E’ questo quanto dichiarato ai microfoni di Radio Cusano, durante la trasmissione condotta da Gianluca Fabi, ‘Cinque Notizie’, dal Generale Umberto Rapetto, esperto crimini informatici.

Il Generale, proseguendo nel suo intervento ha successivamente sottolineato: “Questo è solo l’inizio, siamo al trailer il film dobbiamo ancora vederlo. L’oscar per la migliore sceneggiatura, e neanche Le Carrè avrebbe immaginato tanto, per cui mentre stiamo parlando qualcuno sta ancora rubando dati: è doloroso rendersi conto di essere stati saccheggiati di un patrimonio informativo prezioso e delicato”.

Umberto Rapetto, proseguendo, ha poi aggiunto: “Questi dati sono usati per ricatti e assassini, hanno valore sotto il profilo politico per chi ha voglia di candidarsi e sono utili in ambito finanziario perché ti fanno conoscere informazioni prima degli altri. Siamo all’interno di un mercato dei dati dove il cliente è nato prima dell’offerta di questi dati. Quindi abbiamo singoli committenti ma anche grandi clienti come la Russia e la Cina“.

Infine, concludendo il suo intervento, l’esperto di crimini informatici ha avvertito: “Adesso vedrete che parleranno e usciranno altre cose, come il caso Sogei”. Ma per il Gen. Rapetto “la situazione non è eversiva, questo è un paese pieno di debiti, e la situazione delle risorse economiche è pienamente deficitaria”.