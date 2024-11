Jill Stein, l’unica candidata seria alle Presidenziali USA che meritava di vincere

Fra i due contendenti dell'omologazione e del vuoto slogan, senza un programma di ampio respiro, ovvero la guerrafondaia Harris e il parolaio Trump, c'era almeno un terzo candidato, o, meglio, candidata seria e degna di attenzione e simpatia.

Probabilmente la candidata più interessante e di cui pressoché nessun grande media ha parlato: Jill Stein, medico, 74 anni, leader del Partito Verde degli Stati Uniti d’America (https://www.jillstein2024.com).

Partito socialista democratico, anticapitalista, ecosocialista, democratico diretto.

Un partito verde molto diverso e ben più serio rispetto a quelli europei, ormai conquistati da un vuoto liberal capitalismo omologante.

Pasionaria dell’ambientalismo serio e non modaiolo, Jill Stein è l’unica dei candidati davvero contro la guerra e unica a denunciare l’allargamento della NATO ad Est; unica a denunciare la politica bellicista di Netanyahu contro il popolo palestinese in Medio Oriente; unica contro quelle che definisce “le guerre di espansione degli USA”; unica contro il nucleare e per lo sviluppo delle energie pulite; unica contro il sistema bipartitico-oligarchico negli USA e che pretende una riforma delle campagne elettorali, in modo che siano accessibili anche ad altri partiti; unica contro il razzismo e dalla parte dei diritti dei disabili e delle minoranze; unica ad aver proposto una carta dei diritti economici in ambito occupazionale e per il diritto alla casa, all’istruzione, alla sanità pubblica e all’accesso al cibo per tutti.

Una candidata di buonsenso, insomma, che in un Paese serio, civile, democratico avrebbe già la maggioranza assoluta e invece…all’ultima elettorale ha preso dallo 0,4% allo 0,9%.

Assurdo, ma tant’è.

Interessanti e degne di nota, ad ogni modo, le sue dichiarazioni post-voto, riportate nei social, che mostrano come il Partito Verde USA possa rappresentare l’unica vera speranza e l’unica vera opposizione per degli Stati Uniti d’America più democratici, civili e libertari, oltre ogni forma di oligarchia e oppressione:

“Ancora una volta il sistema bipartitico ha prodotto un risultato disastroso per il popolo americano. Ora dobbiamo continuare la rivolta per una politica basata sul popolo e chiedere il mondo che meritiamo, che non verrà mai consegnato dai partiti gemelli della guerra e di Wall Street.

I democratici non hanno nessuno se non loro stessi da incolpare per aver perso di nuovo contro Trump, dopo decenni di fallimenti e tradimenti che hanno spianato la strada all’ascesa di Trump in primo luogo.

Queste elezioni eliminano ogni dubbio rimasto sul fatto che il Partito Democratico abbia completamente deluso il popolo che afferma di rappresentare, e che abbiamo bisogno di un vero partito di opposizione per le persone, il pianeta e la pace.

Nell’ultimo anno, abbiamo continuato i nostri sforzi a lungo termine per costruire il movimento per la pace, per un pianeta vivibile e per tutti gli innumerevoli milioni di persone in America e nel mondo che sono state trascurate e abusate dai partiti della guerra e di Wall Street. Lo slancio che abbiamo raggiunto nonostante il pervasivo blackout mediatico ha minacciato così tanto il Partito Democratico che hanno organizzato un’operazione senza precedenti dedicata alla soppressione del nostro movimento di base. Ci hanno molestato con costose cause legali per cacciarci dalle schede elettorali, ci hanno emarginati e diffamati sui media, hanno pubblicato annunci di lavoro in cerca di persone per sabotare la nostra campagna e hanno persino lanciato annunci di attacco contro di noi, cosa che non avevano mai fatto prima per nessun concorrente indipendente.

Questi attacchi senza precedenti contro di noi da parte dell’establishment politico corrotto si sono ritorti contro in modo folle. Questi attacchi hanno ispirato una nuova coalizione multirazziale e multigenerazionale di elettori, organizzatori e attivisti per unire le forze con il Partito Verde – e questa coalizione continuerà a crescere. La nostra campagna ha costruito relazioni con i potenti attivisti anti-genocidi, specialmente nella comunità musulmana e araba-americana, la comunità nera, il movimento studentesco, il movimento antiguerra risvegliato, il movimento operaio radicale e molti altri.

Anno dopo anno, milioni di elettori aventi diritto si sono rifiutati di votare per entrambi i partiti istituzionali, in particolare i giovani, le persone di colore e le persone con redditi più bassi. Nella corsa presidenziale del 2020, un terzo degli elettori aventi diritto ha rifiutato di partecipare. Sono esattamente queste le persone a cui si rivolge il nostro programma. La stragrande maggioranza degli elettori chiede un’alternativa politica come il Partito Verde che serva il bene comune invece dei guerrafondai e delle élite economiche.

L’establishment politico trema nei loro stivali perché il pubblico ci sta scoprendo. Saranno scioccati nel vedere quanto crescerà la nostra coalizione man mano che più elettori scopriranno di avere effettivamente una scelta per il futuro che meritano.

Abbiamo le soluzioni per porre fine al genocidio e all’impero; per adottare una politica estera basata sul diritto internazionale, sui diritti umani e sulla diplomazia; per affrontare l’emergenza climatica; per invertire la disuguaglianza della ricchezza e investire nel benessere umano; per smantellare i sistemi di oppressione e costruire una società radicata nella giustizia, nella libertà e nell’equità. Il nostro movimento per le persone, il pianeta e la pace è allineato con i valori e le priorità del popolo americano e insieme abbiamo i numeri di cui abbiamo bisogno per trasformare il nostro futuro. Dobbiamo solo far arrivare la parola ai milioni di americani che rifiutano lo status quo fallito e portarli nel nostro movimento.

Tutto ciò che abbiamo realizzato insieme è una vittoria per i lavoratori, per la giustizia, per la pace e per un futuro in cui tutti noi possiamo prosperare.

Grazie per il vostro incrollabile sostegno e per esservi uniti a questa lotta per costruire un’America e un mondo che funzioni per tutti noi. Da qui diventeremo solo più forti.

La pressione continuerà a crescere per la trasformazione politica che il popolo americano richiede. Le élite politiche continueranno a dirvi che la resistenza è inutile. Ignoratele. Questo è il nostro momento.

Insieme, siamo inarrestabili”.

Luca Bagatin

www.amoreeliberta.blogspot.it