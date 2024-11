Trentino. Nei prossimi giorni attesa la prima neve della stagione

Il Trentino attende l’arrivo della prima neve della stagione che nei prossimi giorni scenderà anche alle quote più basse. Le previsioni di Meteotrentino indicano il passaggio di due perturbazioni nei prossimi giorni:

Il Trentino attende l’arrivo della prima neve della stagione che nei prossimi giorni scenderà anche alle quote più basse. Le previsioni di Meteotrentino indicano il passaggio di due perturbazioni nei prossimi giorni: una tra il pomeriggio di martedì 19 novembre e la mattina di mercoledì e la seconda tra giovedì e venerdì.

Deboli nevicate sono previste domani sera oltre i 1.500 metri s.l.m., a partire dai settori occidentali, che nella notte e nelle prime ore di mercoledì raggiungeranno anche il resto del territorio provinciale.

I quantitativi previsti sono molto scarsi ma non è escluso che qualche centimetro di neve possa accumularsi in quota, con qualche fiocco di neve che potrebbe cadere anche sotto i 1.000 metri s.l.m. In quota si registrerà un’intensificazione dei venti da Ovest-Sud Ovest, che successivamente ruoteranno a Nordovest, con il rischio di forti raffiche di foehn anche in valle nella giornata di mercoledì.

Le temperature in montagna subiranno un calo di 6-10°C, mentre a bassa quota il calo termico sarà inizialmente contenuto dall’effetto del foehn.

Una seconda perturbazione è attesa tra giovedì e venerdì, con deboli precipitazioni diffuse che potrebbero risultare nevose anche fino a 500 metri s.l.m., o localmente anche sotto. Gli accumuli di neve previsti sono generalmente scarsi: possibile qualche centimetro sotto i 700 metri s.l.m., mentre, a quote superiori, si potrebbero verificare accumuli fino a 15 centimetri.

Si ricorda che a partire dal 15 novembre è obbligatorio l’utilizzo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo dei veicoli. In considerazione delle condizioni meteo previste, si raccomanda prudenza alla guida, in particolare in caso di strade innevate o ghiacciate.

(Fonte: Provincia Autonoma di Trento -a.bg)