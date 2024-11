Fondi per le RSA in Trentino in aumento

Con questo provvedimento, il fondo per le domande per arredi, conseguenti a interventi di edilizia o attivazione di nuovi servizi, passano 400.000 euro a 1.200.000 euro, mentre le risorse per finanziare l’acquisto o sostituzione di arredi e attrezzature, riferite alle domande pervenute nel mese di settembre, vengono incrementate di circa 500.000 euro.Con un ulteriore provvedimento, inoltre, la Giunta oggi ha approvato il terzo stralcio del “Piano degli interventi agevolati su immobili per RSA e altre strutture sociosanitarie per la XVII Legislatura”, integrando di circa 5,5 milioni di euro l’accantonamento per interventi di minori dimensioni e per superi di spesa su interventi già finanziati; nonché ha integrato di un milione di euro il “Fondo per la rinegoziazione dei contratti ex L.P. 6/2022”