Sanremo non è della RAI!

In queste ore il Tar della Liguria si è espresso riguardo al Festival di Sanremo e alla necessità di fare un bando tra tutte le emittenti: quello che Striscia la notizia sostiene dall’ottobre 2022 (qui il servizio).

«Non si comprende, infatti, per quale ragione la prassi finora seguita dovrebbe consentire, di per sé, e ancorché (in ipotesi) illegittima, il perpetuarsi della scelta di affidare direttamente l’organizzazione del Festival a Rai per un tempo indefinito». È riportato nella sentenza del Tar in risposta a Sergio Cerruti, presidente di Afi (Associazione Fonografici Italiani) e managing director dell’etichetta discografica JE che è la società che ha presentato ricorso contro il Comune di Sanremo e la Rai riguardo alla concessione dell’uso in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana”.

Già nell’ottobre 2022 (qui il servizio) l’inviato Pinuccio aveva intervistato il sindaco di allora, Alberto Biancheri, che a Striscia aveva dichiarato che se fosse arrivata una proposta più alta di quella della Rai, avrebbe fatto sicuramente delle valutazioni.

«Quindi la sentenza del tar ribadisce l’esigenza e la necessità di fare un bando per il Festival di Sanremo, perché è una cosa pubblica e il format non è esclusivo», dichiara Pinuccio. E aggiunge: «Deve andare a bando e possono partecipare tutte le emittenti, fatto salvo quello di quest’anno, perché non ci sono i tempi tecnici», conclude Pinuccio che promette di tornare sul tema nei prossimi giorni con nuove rivelazioni.

