Trento Christmas Run 14 dicembre 2024

Siete pronti per un evento imperdibile e ricco di spirito natalizio? L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Trento, in collaborazione con A.S.D. New Life, è entusiasta di annunciare la Christmas Run 2024: sabato 14 dicembre 2024, alle ore 15.00, partirà una corsa straordinaria da piazza Duomo, immersa nelle splendide vie del centro storico di Trento.

🎄 Christmas Run 2024 a Trento! 🎄

Indossate i vostri costumi natalizi più sfavillanti e preparatevi a festeggiare con amici, familiari e una comunità vivace. Non si tratta di una corsa competitiva, quindi tutti possono partecipare, dal maratoneta esperto alla famiglia che passeggia per la prima volta.

Ma non è tutto! Parte del ricavato dell’evento sarà donato all’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Santa Chiara, per sostenere il fondo “Corri per l’Epilessia”. Ogni euro raccolto contribuirà al miglioramento e potenziamento del sistema di Elettroencefalografia, fondamentale per la salute dei bambini della nostra comunità.

Immaginate di correre lungo via Belenzani, girare a sinistra in via Roma, passare per piazza S. Maria Maggiore e godere della bellezza di ogni vicolo e piazza, raggiungendo il traguardo, ritornando a piazza Duomo con il cuore colmo di felicità e solidarietà.

Siete pronti a muovervi per una buona causa? Invitate amici e familiari, preparate le vostre renne e le vostre decorazioni natalizie, e unitevi a noi per una giornata di divertimento, salute e sostegno ai più bisognosi. 🎅🏃‍♂️🏃‍♀️

RITROVO

ore 14:00 Piazza Duomo – Trento

PARTENZA

ore 15:00 Piazza Duomo – Trento

ARRIVO

Piazza Duomo – Trento

RISTORO

Un rinfresco con zelten, panettoni, vin brulè, the caldo è previsto per tutti i partecipanti all’arrivo in Piazza Duomo.