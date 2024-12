Mori, pubblicato il bando per la nuova scuola “B. Malfatti”

L’intervento complessivo previsto per la scuola “B. Malfatti” di Mori è strutturato in due unità funzionali: la prima, a cui si riferisce il bando pubblicato, riguarda la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, mentre la seconda prevede la demolizione della struttura esistente e la costruzione di una nuova palestra a servizio della comunità.Relativamente all’unità funzionale 1 (UF1), nel dicembre 2023 il Comune di Mori aveva approvato il progetto esecutivo per una somma pari a 14.980.000 euro.

Lo scorso giugno la giunta Provinciale aveva confermato lo stanziamento di poco più di 10 milioni di euro (10.044.000 euro) per la UF1, somme che erano state integrate con ulteriori 3 milioni (3.009.000 euro) per interventi di mitigazione del rischio sismico.

Al finanziamento, oltre alla Provincia, contribuiscono anche la Comunità della Vallagarina con 1,4 milioni di euro, a valere sul Fondo Strategico, e il Comune di Mori per la parte rimanente.La nuova struttura scolastica sarà progettata e realizzata seguendo i più alti standard di qualità e sostenibilità ambientale, conformemente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Realizzazione della nuova sede della scuola secondaria di primo grado ‘B. Malfatti’ di Mori – UF1 Scuola

Importo complessivo: 11.758.639,30 €, di cui:

11.346.406,08 € per lavorazioni soggette a ribasso.

412.233,22 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa basata su rapporto qualità/prezzo.

Termine per la presentazione delle offerte: 18 febbraio 2025, ore 12:00.

Durata dei lavori: 570 giorni naturali consecutivi.

Responsabile unico del progetto (RUP): Ing. Marco Gelmini.