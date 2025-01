Bonifici istantanei. Il giorno dopo. Occhio ai costi, che ci sono sempre

Alla faccia di quanti hanno da ridire nei confronti del nostro essere Paese fondante dell’Unione Europea: se non fossimo nella comunità, è altamente probabile che una disposizione del genere non sarebbe mai stata adottata. E’ così anche per molte disposizioni del codice del consumo che, di per sè, ha origine da una direttiva Ue.

Dal 9 Gennaio i bonifici istantanei non costano un centesimo in più di quelli ordinari (1).

Porre attenzione a scelta e costi

A questo punto non avrebbero più senso i bonifici cosiddetti ordinari, ma quando si dà una disposizione in merito, occorre ancora specificare che è istantaneo il bonifico che si vuole fare, altrimenti i soldi continueranno, com’era prima, ad essere a disposizione della banca un xx numero di giorni senza che lo siano per il correntista.

Non solo, ma siccome il bonifico istantaneo non è gratuito ma equiparato a quello ordinario, non è detto che il costo di entrambi, rispetto a prima del 9 gennaio, non sia lievitato. Niente lo impedisce. Ed è quello che, ovviamente rispetto a chi fa uso frequente dei bonifici, fa la differenza. Per cui non si esclude che se il bonifico ordinario prima costava 1 euro o 1,18 o 1,50, oggi non possa costare di più, e lo stesso costo vale per i bonifici istantanei.

Occorre farci attenzione e decidere se confermare il proprio istituto di credito o cercarne un altro a noi più funzionale e più economico.. Ovviamente facendo bene i conti su costi e fastidi della transizione per tutte le operazioni che gravano sul conto (pagamenti utenze e Pagopa/Cbill, carte varie, titoli, etc), non ultima la possibilità/necessità di un istituto con cui l’interlocuzione per qualunque problema/consiglio sia facile e non solo affidata ad un algoritmo.

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc