Trasporti. Toninelli: “Responsabilità disservizi sistema ferroviario è di Salvini. A riguardo non fa nulla”

Danilo Toninelli, ex Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, nel corso del programma ‘ Controinformazione’ in onda su Radio Cusano, è intervenuto in merito alla crisi del trasporto ferroviario.

L’ex Ministro, in merito, ha esordito: “Un incidente tecnico nella gestione del servizio ferroviario ci sta. Quello che non ci sta invece è il conseguente blocco completo dovuto all’incidente tecnico, la totale dunque incapacità di contenere il disservizio”.

E ancora, entrando nello specifico, Danilo Toninelli ha poi aggiunto: “Se non si è in grado di gestire un incidente come quello capitato a Milano vuol dire che c’è un problema politico e amministrativo nella gestione del trasporto ferroviario, e questa è responsabilità esclusiva del ministro Salvini che dovrebbe gestire in prima persona la rete dei trasporti, ma non fa nulla in proposito”.

Infine, concludendo il suo intervento, l’ex Ministro ha ulteriormente specificato: “Se andiamo sui suoi profili social vediamo che parla di tutto meno che di trasporti: le responsabilità dei disservizi del sistema ferroviario sono tutte sue”.