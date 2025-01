Transizione ecologica. Ruvolo (Confimprenditori): “Meloni prenda esempio da Trump su filiera auto. Ambiente va tutelato, ma non a discapito di lavoratori”

E' iniziato con queste parole l'intervento con il quale il presidente Confimprenditori, Stefano Ruvolo, ha parlato in merito al tema della transizione ecologica.

“Il ragionamento che fa l’associazione Confimprenditori è semplice. Visto che una delle prime scelte di Trump a livello nazionale è stata quella di sospendere gli accordi di Parigi e gli incentivi alle auto elettriche, non capiamo perché non possa farlo anche l’Europa”.

E’ iniziato con queste parole l’intervento con il quale il presidente Confimprenditori, Stefano Ruvolo, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano , durante la trasmissione ‘5 Notizie’, in merito al tema della transizione ecologica.

Ruvolo, proseguendo nel suo intervento, ha poi aggiunto: “Le limitazioni degli accordi di Parigi e gli incentivi all’elettrico stanno compromettendo la filiera dell’auto, non capiamo perché l’Europa si stia incaponendo in quella direzione. Le imprese italiane che gravitano nell’indotto automobilistico sono al collasso-spiega- perché le auto elettriche non si vendono e il motore a scoppio non si può più produrre. Facciamo un appello a Meloni: abbia il coraggio di seguire l’esempio di Trump e esca dagli accordi di Parigi, non possiamo continuare così”.

Il presidente di Confimprenditori si è successivamente soffermato sul fatto che questa scelta sottovaluti l’emergenza ambientale, concludendo: “Noi crediamo che il problema ambientale vada risolto, ma non certo con le auto elettriche che si ricaricano con le colonnine a gasolio. Così non aiutiamo l’ambiente, dobbiamo pensare a forme di energia alternative rispetto all’elettrico che non funziona. Penso al nucleare, per esempio. L’ambiente va tutelato-precisa- ma non a discapito delle imprese e dei lavoratori”