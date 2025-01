Notifiche all’indirizzo pec sempre valide. Cassazione conferma

Oggi c’è maggiore digitalizzazione, ed è rilevante l’obbligo e la necessità di munirsi di una pec per eleggere un domicilio digitale.

C’è l’obbligo per professionisti e imprese e la Pubblica Amministrazione (almeno sulla carta) dovrebbe notificare gli atti in via telematica. Nel contempo la PA rivolge un invito ai privati cittadini perché anch’essi si muniscano di un indirizzo pec.

Avere una pec è sicuramente utile. Si pensi a non dover fare la fila all’Ufficio Postale per ritirare le raccomandate. Ma avere una pec comporta anche l’obbligo di controllarla, meglio se quotidianamente. Il mancato controllo potrebbe portare a spiacevolissime conseguenze.

Non è strano che alcuni professionisti o titolari di azienda, pur avendo adempiuto all’obbligo di avere una pec, poi non controllino la stessa. Questo comporta complicazioni legate alla gestione dell’azienda.

E’ accaduto, ad esempio, che a mezzo pec fossero inoltrati dei formulari da compilare per rimanere iscritti nell’albo, delle lettere di messa in mora, multe per infrazione al codice della strada, decreti ingiuntivi di vario tipo inclusi quelli legati al mancato pagamento di ratei di un finanziamento personale che non riguardava l’attività professionale o d’impresa svolta, e molto altro.

Ordinanza di Cassazione

In questo contesto è importante l’ordinanza n. 1615/ 2025 emessa dalla Corte di Cassazione (1) che ha confermato/ricordato che l’indirizzo di posta elettronica INI-PEC, pur se riferito ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti estranei all’attività professionale.

Che accade se non si controlla la pec?

Un atto, nel momento in cui giunge all’indirizzo pec, si considera notificato.

Quindi, se il destinatario non controlla la casella di posta, non potrà ottemperare o opporsi all’atto, poiché il tempo concesso sarà scaduto.

Attenzione…. che se la casella pec è piena, la notifica è considerata valida.

Sara Astorino, legale, consulente Aduc