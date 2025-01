Gas. Marsiglia (FederPetroli Italia): “Investiamo più su ENI, ed i prezzi scenderanno. Anticipo aste non serve”

“Investiamo più su ENI, ed i prezzi scenderanno. Apprezziamo la volontà del ministro Gilberto Pichetto Fratin di qualche giorno fa alla Camera dei Deputati su un’informativa sul Caro-Energia e su possibili interventi per calmierare i prezzi dell’energia in Italia, ma la cura al problema è da affrontare in modo diverso”.

Ad affermarlo è stato Michele Marsiglia, presidente di FederPetroli Italia, intervenuto in merito alla delicata questione dei prezzi dei carburanti per fornire il proprio pensiero.

Proseguendo nel suo intervento, il Presidente di FederPetroli Italia, ha poi proseguito specificando: “L’Italia si trova a dover contrastare una speculazione molto forte ed altri importanti fattori che vengono sottovalutati, l’anticipazione delle aste del gas non risolve il problema. L’unico modo è quello di investire sulle strutture della compagnia energetica di Stato che abbiamo, ENI, come fanno tutti i paesi a livello internazionale con le rispettive Oil companies”.

Infine, concludendo il suo intervento, Michele Marsiglia ha ulteriormente aggiunto: “Un solo soggetto economico deve essere l’interlocutore energetico in un Paese e, poi si parte con le varie ramificazioni di altri operatori che gestiscono i flussi di gas al consumo per famiglie ed imprese. Con una giusta metodologia di politica industriale italiana ed estera, sia gas che petrolio non mancheranno per le forniture italiane, in questo modo anche i prezzi potranno essere tenuti sotto controllo”

(Fonte: FederPetroli Italia)