“A Jeju nasce il vento” di Kim Ho-Yeon

Dopo il successo del Minimarket della signora Yeom, arriva il nuovo romanzo di Kim Ho-Yeon, l’autore del miglior esordio coreano del 2024 in Italia, e il più famoso scrittore feel good della Corea.

Un’originale, rocambolesca, commovente commedia sulle meraviglie della vita e sulle seconde occasioni che essa ci riserva.

«Kim Ho-Yeon sa parlare al cuore delle persone». Corriere della Sera

Edito da Salani. Da oggi, 28 gennaio, in libreria e su tutti gli store online

Minjung è timido, maldestro, un indeciso cronico, si sente ‘un erbivoro solitario in un mondo feroce come una giungla’. Andy è l’esatto contrario: un uomo risoluto, impulsivo, con un fisico da culturista e la sicurezza di chi della giungla si sente il re indiscusso. Diversi in tutto, eppure uniti da un destino che li ha voluti, in momenti distinti, al fianco di Jaeyeon.

Per entrambi l’amore della vita, quello che continua a vibrare anche adesso che lei non c’è più. A un anno dalla sua morte, i due si incontrano per caso nel cimitero in cui è conservata l’urna di Jaeyeon. Sanno poco o niente l’uno dell’altro, e i loro volti sembrano dire: tu cosaci fai qui? Ma quello che li stupisce di più è l’impressione di essere i soli a cui importi ancora di lei.

Inoltre, com’è possibile che la famiglia abbia scelto un posto così sperduto e soffocante per custodire i resti di una donna tanto libera e vivace? Merita ben altro, si dicono Minjung e Andy, e in un istante di inattesa complicità decidono di rubare l’urna e di partire insieme alla ricerca del luogo perfetto in cui dirle addio.

Ma dove? Sulla spiaggia di Namhae, come sostiene uno? O tra i vulcani dell’isola delle sue vacanze, come vorrebbe l’altro? Questa è la storia di due uomini che si conoscono come nemici, litigano per orgoglio e si mentono per egoismo, ma scelgono comunque di intraprendere un viaggio rocambolesco attraverso la Corea e attraverso la memoria.

Un’avventura on the road scritta con la leggerezza di un K-drama in cui l’amore, anziché svanire, si trasforma, mischiandosi come polvere nel vento e trovando finalmente la libertà.

L’AUTORE

Kim Ho-Yeon (1974) è scrittore e sceneggiatore. Vincitore di numerosi premi letterari, Il minimarket della signora Yeom è stato il più venduto in Corea del Sud nel 2021, superando il milione di copie vendute. È stato anche il suo primo a essere pubblicato in Italia con Salani.