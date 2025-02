CasaPound ricorda la tragedia del Cermis

Cavalese, 3 febbraio – Nell’anniversario della strage americana del Cermis come ogni anno, una rappresentanza di CasaPound Italia si è recata sul luogo per ricordare l’accaduto, deponendo un mazzo di fiori in ricordo delle 20 vittime della strage. “Una tragedia che si consumò in Val di Fiemme, e che provocò 20 vittime, una tragedia che tanto sconvolse gli animi dei trentini, soprattutto per il modo in cui l’allora governo Prodi affrontò la tragedia – questa la nota di CasaPound Trentino Alto Adige. “I morti di questa strage gridano giustizia, una strage i cui responsabili furono quattro piloti americani che volando a bassa quota tagliarono i cavi della funivia del Cermis e provocarono la morte di 20 persone. I responsabili non furono mai processati sotto la giurisdizione italiana ma da un tribunale militare americano che li assolse in pieno da tutte le accuse”.

“La reazione del governo Prodi di allora – prosegue la nota – fu così blanda e anti-italiana da disonorare la memoria delle vittime. Il giudice decise immediatamente di affidare l’indagine al tribunale americano con il risultato che due dei membri dell’equipaggio non furono neanche processati mentre i restanti due dopo un breve processo furono subito assolti”. “Ricorderemo ogni anno questa tragedia – conclude la nota – perché riteniamo importante che la gente non dimentichi, soprattutto oggi, nell’anniversario della tragedia del 1998, auspicando che mai più simili assurdi gesti possano costare una sola vita umana e che l’Italia tragga dal suo atteggiamento in quella triste vicenda il giusto insegnamento per saper essere non più colonia, ma Nazione”.