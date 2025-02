Borgo Valsugana. Controlli sicurezza piste da sci: multato mentre sciava con il cane

Continua l’attività di controllo e prevenzione dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana presso il comprensorio sciistico del passo del Brocon.

Nello scorso fine settimana, durante la costante attività di vigilanza sulla sicurezza e sul rispetto delle regole per prevenire incidenti, i militari hanno è stato sorpreso una persona mentre sciava con il suo cane al guinzaglio, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri sciatori, nonché del malcapitato “fido” che arrancava per stare al passo del suo padrone. Inoltre, sono state sanzionate nove persone, tutte sorprese a sciare su una pista chiusa, non curanti della segnaletica presente.

I militari ricordano le principali regole per sciare in sicurezza, tra le quali l’obbligo del casco per i minori di diciotto anni, l’assicurazione obbligatoria (spesso non attivata), il rispetto per gli altri, il rispetto per la segnaletica ed il divieto di sciare in condizioni di alterazione psicofisica.

I controlli dei carabinieri Compagnia di Borgo Valsugana sulle piste da sci proseguiranno anche per il resto della stagione sciistica, con il principale scopo di sensibilizzare i frequentatori delle piste sulle norme comportamentali previste dal decreto legislativo n. 40 del 2021, atte a prevenire infortuni e incidenti per la sicurezza di tutti.

(Fonte: Carabinieri)