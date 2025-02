Viviana Pifferi sulla sorella Alessia: “Questi due anni di carcere sono stati buttati”

Per commentare la decisione della sorella Alessia Pifferi - la donna che nel 2022 lasciò morire di stenti sua figlia Diana - di accettare la proposta di matrimonio ricevuta in carcere da uno sconosciuto, sottolineando il suo sconcerto per l’attenzione mediatica data alla lettera e la mancanza di un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione all’interno del carcere.

Viviana Pifferi è intervenuta a Fatti di nera, in onda su Cusano Media Play per commentare la decisione della sorella Alessia Pifferi – la donna che nel 2022 lasciò morire di stenti sua figlia Diana – di accettare la proposta di matrimonio ricevuta in carcere da uno sconosciuto, sottolineando il suo sconcerto per l’attenzione mediatica data alla lettera e la mancanza di un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione all’interno del carcere.

La sorella di Alessia Pifferi ha esordito affermando: “A me non stupisce la risposta. Mi stupisce il fatto che venga esposta mediaticamente una lettera così brutta, dal contenuto così brutto, e venga letta e riletta semplicemente per far sapere che lei ha risposto di ‘sì’ a una cosa del genere”.

E ancora, proseguendo nel suo intervento, Viviana Pifferi ha aggiunto: “Questi due anni di carcere sono stati buttati. Invece di farle fare un percorso per farle capire che lei ha lasciato morire di fame e di sete la sua bambina, le hanno permesso di continuare a colpevolizzare gli altri o di convincersi che non è in grado di intendere e di volere, quando invece lo è sempre stata“.ù

Infine, concludendo il suo intervento la sorella di Alessia Pifferi ha chiosato: “Quando ha chiuso quella porta, anche altre volte in passato, e quando ha scelto di non tornare a casa, lei sapeva benissimo che una bambina sarebbe morta senza mangiare e senza bere. Tutto il resto, per me, è contorno. Ci possono essere dei problemi di carattere, cognitivi o scolastici. Ma niente e nessuno giustifica quello che lei ha fatto”.

(Fonte e per seguire l’intervento integrale: https://www.cusanomediaplay.it/puntata/2478/caso-pifferi,-verso-la-verit%C3%A0)