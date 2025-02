San Valentino. Le 10 destinazioni più ambite

Secondo quanto rileva Vamonos-Vacanze.it, la piattaforma specializzata in viaggi esperienziali, il movimento turistico degli italiani per San Valentino è in crescita.

Secondo quanto rileva Vamonos-Vacanze.it, la piattaforma specializzata in viaggi esperienziali, il movimento turistico degli italiani per San Valentino è in crescita.

Quest’anno, un milione di italiani si metteranno in viaggio, con una spesa media di 400 euro pro-capite.Chi resterà in Italia opterà principalmente per le città d’arte (43%) e per le località termali (29%), mentre il resto si dividerà tra montagna (12%), lago (11%) e mare (5%).Chi viaggerà all’estero prediligerà le grandi capitali europee ed extra-europee (52%), seguite da mete balneari (24%) e montane (17%).

“Viaggiare in questo periodo dell’anno è vantaggioso: i prezzi di voli e alloggi sono più bassi e le località risultano meno affollate” commentano gli specialisti di Vamonos-Vacanze.it.

Ecco la Top-10 di Vamonos Vacanze con le città più romantiche per San Valentino 2025, rilevata da un sondaggio realizzato a inizio di questo mese dal tour operator su un campione di 2.000 italiani di entrambi i sessi di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

1) Roma, con il suo mix di storia, cultura e scorci mozzafiato.

2) Venezia, con la sua atmosfera unica tra i canali e i palazzi storici.

3) Firenze, tra arte, romanticismo e tramonti indimenticabili.

4) Parigi, l’eterna città dell’amore, con la Tour Eiffel e le crociere sulla Senna.

5) Praga, tra castelli fiabeschi e ponti illuminati.

6) Vienna, con la sua eleganza imperiale ed i suoi concerti di musica classica.

7) Bruges, un gioiello medievale con i suoi canali suggestivi.

8) Santorini, tra case bianche a picco sul mare e tramonti spettacolari.

9) Kyoto, con i suoi templi incantevoli ed i suoi paesaggi pittoreschi.

10) Buenos Aires, tra tango, passione ed atmosfere bohémien.

(Fonte: Vamonos Vacanze)