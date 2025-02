Gli spaventosi e vessatori costi del carburante. Il 56% – in crescita – li devolviamo allo Stato

Secondo il centro Promotor gli italiani nel 2024 hanno speso 69,8 miliardi per acquistare benzina e gasolio, un calo dell’1,4% rispetto al 2023

Secondo il centro Promotor (1) gli italiani nel 2024 hanno speso 69,8 miliardi per acquistare benzina e gasolio, un calo dell’1,4% rispetto al 2023. I consumi sono aumentati del 2,2% perché il prezzo medio del carburante è calato.

Abbiamo la stessa percentuale (1,4), ma in crescita, per quanto versiamo nelle casse dello Stato per le accise e l’Iva, con quest’ultima che si calcola non solo sul prezzo (produzione e distribuzione) ma anche sull’accisa.

Il 56% di quanto paghiamo alla pompa, quindi, finisce in imposte.

Da quando c’è l’euro (2002) i consumi di benzina sono calati del 45,8%, mentre la spesa è calata solo del 5,7%. Sul lato gasolio, i consumi sono aumentati del 10,5%, mentre la spesa è cresciuta del 121,9%.

Ci viene il presentimento che, con imposte del genere, sempre in crescita, e su un prodotto fondamentale che condiziona tutta l’economia, c’è poco da stupirsi se la produzione industriale sia in calo permanente in questi ultimi due anni con un -3.5% nel 2024 (2).

A conferma, anche che i dati inflattivi reali, siccome risentono molto del calo dei prezzi energetici a livello europeo… calo nei confronti del quale le politiche nazionali non contano nulla, sono realmente diversi da quelli divulgati (3).

Crediamo sia proprio il caso che, legislatori e governanti, valutino in modo più attento questo 56% di imposte che paghiamo per la mobilità. Non solo per far calare il suo valore complessivo, ma anche per l’assurdità con cui ci si arriva… come l’Iva che paghiamo sulle accise.

1 – https://www.aduc.it/notizia/carburanti+68+9mld+spesa+italiani+nel+2024+38+5mld_140861.php

2 – https://www.istat.it/comunicato-stampa/produzione-industriale-dicembre-2024/

3 – https://www.aduc.it/articolo/inflazione+crescita+mette+nudo+debolezza+dell_38747.php

Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc