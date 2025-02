“Stuart Little. Le avventure di un topolino coraggioso”. Il ritorno del classico di E.B. White

Dall'autore di La tela di Carlotta, E. B. White, il grande ritorno di un classico senza tempo. La riscoperta di un'opera per l’infanzia, un punto di riferimento nella letteratura per bambini che ha ispirato l’omonimo film. Una storia divertente e audace, come il topolino che la anima

IL LIBRO

Quando nella famiglia Little nasce il piccolo Stuart, tutti lo accolgono con affetto. Non più alto di cinque centimetri, il naso aguzzo, la coda, i baffetti: assomiglia decisamente a un topolino. Ma Stuart è anche un tipetto gentile, sincero e coraggioso. Tutto è possibile per lui. Sorprende ogni giorno i genitori con le sue abilità straordinarie, affronta i pericoli senza paura e farebbe di tutto per gli amici. Accompagnatelo per le strade di New York, mischiatevi tra la folla, girovagate a bordo della sua auto fiammante e salpate insieme a lui alla ricerca di terre inesplorate. In caso di dubbi, puntate verso nord: troverete una nuova casa, una nuova avventura, con Stuart Little sempre al vostro fianco.

L’AUTORE

E. B., abbreviazione di Elwyn Brooks, White (1899-1985) è uno scrittore statunitense, noto soprattutto per i romanzi per ragazzi La tela di Carlotta e Le avventure di Stuart Little.