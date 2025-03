Mori, Galateo: “Violenza al gazebo”, Iezzi: “Riconoscenza alle Forze dell’Ordine”

Mori 08.03.2025 – Questa mattina, intorno alle ore 9:25, durante una raccolta firme da parte della Lega a sostegno delle forze dell’ordine, un grave episodio di violenza si è verificato in pieno centro a Mori. Un uomo, di mezza età e di origine straniera, ha improvvisamente fermato la sua auto in mezzo alla strada, lasciando la portiera aperta e si è scagliato contro il nostro gazebo inveendo con insulti, gridando ripetutamente “assassini, assassini”. Nonostante i tentativi dei presenti di calmarlo, l’uomo ha afferrato un cartello elettorale in plastica della Lega e lo ha violentemente scagliato sulla testa di un nostro militante, Mario Fiorini, provocandogli una ferita lacero-contusa di 12 centimetri sopra l’orecchio sinistro. Fiorini è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Rovereto.



I militanti di Fratelli d’Italia sono venuti in nostro soccorso cercando di calmare l’uomo che di tutta risposta ha preso un altro cartello elettorale e lo ha distrutto, per poi dirigersi verso il gazebo di Fratelli d’Italia, che ha ribaltato e danneggiato. I militanti presenti hanno cercato di contenerlo, mentre veniva allertato il 112. Dopo aver tentato di allontanarsi, l’uomo è stato individuato dai Carabinieri all’interno di un bar nelle vicinanze, dove è stato fermato.



“Questo episodio solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza pubblica, in particolare considerando che un evento simile, se fosse accaduto il giovedì, giorno di mercato, alla presenza di famiglie e bambini, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi.

Chiediamo con urgenza alle autorità competenti, in particolare al Sindaco e alle forze dell’ordine, di adottare misure concrete per garantire maggiore sicurezza nella città di Mori e dintorni. Inoltre, auspichiamo che vengano effettuati tutti gli accertamenti sanitari necessari per comprendere le condizioni dell’aggressore. La violenza non può e non deve essere parte del confronto politico. Iniziare una campagna elettorale in questo modo è inaccettabile. Ribadiamo il nostro impegno per un dialogo civile e costruttivo, e condanniamo fermamente qualsiasi forma di aggressione. Ringraziamo i Carabinieri per il pronto intervento e confidiamo nel lavoro delle autorità affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto”. Lo dichiarano in una nota la deputata della Lega Vanessa Cattoi e la segretaria della Lega di Mori Silvana Scarabello. Della stessa opinione la senatrice trentina della Lega Elena Testor.

“L’aggressione avvenuta questa mattina durante la raccolta firme della Lega a Mori è un atto gravissimo e inaccettabile. Esprimiamo la nostra piena solidarietà a Mario Fiorini, nostro militante ferito nell’attacco, e a tutti i presenti che hanno vissuto momenti di paura e tensione. La violenza politica non può trovare spazio nella nostra società, e fatti come questo devono essere condannati con fermezza e senza ambiguità.” È quanto dichiara Diego Binelli, Segretario della Lega Trentino per Salvini Premier, in merito al grave episodio di violenza che ha visto un uomo, di mezza età e di origine straniera, aggredire i militanti della Lega e distruggere i gazebo della Lega e di Fratelli d’Italia, ferendo un attivista.

“La nostra preoccupazione è massima. Episodi come questo dimostrano la necessità di un rafforzamento della sicurezza nei nostri territori. Non possiamo permettere che il dibattito politico venga avvelenato dall’odio e dalla violenza.

Ringrazio le forze dell’ordine che hanno dimostrato, ancora una volta, grande professionalità. Proseguiremo la nostra campagna elettorale con ancora più determinazione, forti dei valori di democrazia e libertà che ci guidano. La violenza non ci fermerà.”

“Esprimo tutto il mio sconcerto e la forte preoccupazione per la aggressione subita dai nostri militanti di Fratelli D’Italia durante una ordinaria attività di informazione con l’allestimento di un gazebo a Mori in Provincia di Trento. La struttura è stata devastata in modo preordinato da un soggetto arrestato poi dai carabinieri. Esprimo solidarietà anche al militante della Lega che ha subito nella stessa circostanza una aggressione anche fisica.”

“Questi atti di intolleranza politica sono l’effetto indiretto della aggressività dell’opposizione politica a livello nazionale contro il governo Meloni, cieca anche di fronte ai risultati in termini di autorevolezza del nostro paese a livello internazionale e di recupero della stabilità politica ed economica”, ha detto l’onorevole Alessandro Urzì, coordinatore regionale di Fratelli D’Italia del Trentino Alto Adige.

“Ogni volta mi illudo che sia l’ultima volta, ogni volta penso e spero che le persone siano migliori, ma quando i cattivi maestri continuano a diffondere odio ed a istigare alla piazza ecco il risultato. Condanniamo fermamente questo ennesimo gesto di violenza, ringraziamo le forze d’ordine dell’arma ed il personale sanitario intervenute tempestivamente augurando al contempo anche al militante della Lega una pronta guarigione. Diciamo Basta a tutto questo. Fratelli d’Italia… non si ferma, non arretra e non si fa intimidire, per gli italiani come per i trentini così anche per i cittadini di Mori. Le nostre idee… Sono più forti!” Ha detto il Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Iurlaro con una nota alla stampa.

“Esprimo solidarietà ai militanti della Lega e di Fratelli d’Italia, che a Mori nel nostro Trentino sono stati oggetto di violenze da parte di uno straniero. Purtroppo il clima di impunità che si sta diffondendo anche nei nostri territori rende insicura la vita quotidiana. Si ripetono quasi quotidianamente atti di inciviltà e aggressioni, perlopiù perpetrati da immigrati illegali e spacciatori che affollano i centri principali del Trentino. Chiedo urgentemente al commissario del governo, al questore, ed al comandante provinciale dei carabinieri, di intervenire con adeguate contromisure per porre termine a questa situazione. Noi parlamentari locali informeremo quindi il ministro dell’Interno di una aggravata situazione territoriale”. Così l’onorevole Andrea de Bertoldi del gruppo parlamentare Lega Salvini Premier, e presidente di LCD Liberali Cristiano Democratici.

