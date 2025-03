Premio eccellenza, donna consegnato da FdI a Silvia Barulli

Il dipartimento Tutela vittime di violenza regionale nella giornata di oggi, sabato 8 marzo a Trento – giorno della Festa della donna – si è ritrovato nella sede di Fratelli d’Italia per conferire il premio eccellenza donna a Silvia Barulli. Giovane valorosa neo pilota di elicotteri che si è distinta per il proprio coraggio, per la propria ambizione, per la propria maturità, conseguendo l’abilitazione al titolo di volo a soli pochi mesi dalla maggiore età.

Fra le più giovani piloti d’Italia, se non forse la più giovane.

Presenti in sala la Vicepresidente della Provincia Francesca Gerosa, il capogruppo in Consiglio Provinciale di Fdi Daniele Biada. La Presidente del Circolo della città di Trento Katia Rossato, la responsabile del Dipartimento vittime di violenza Silvia Farci. I Consiglieri Comunali di Trento Giuseppe Urbani e Daniele Demattè. Il Presidente Provinciale Alessandro Iularo e la candidata a Sindaco per la coalizione di centro-destra autonomista per la città di Trento Ilaria Goio. Erano presenti in sala numerosi militanti e simpatizzanti del partito.

Con il riconoscimento del premio si è evoluto sottolineare uno degli esempi positivi di emancipazione femminile. L’espressione di una forza di volontà di competenza e passione racchiuse tutte in una donna con obiettivi chiari e capacità di essere leader.

Questo è lo spirito del premio eccellenza donna che il Dipartimento tutela vittime ha voluto riconoscere, come da molti anni ormai, anche in Trentino.

Il Dipartimento è tutto l’anno impegnato nella tutela proprio delle vittime di violenza, ma c’è un giorno in cui celebra anche le donne che invece nella vita ce l’hanno fatta. Un premio ad una ragazza giovanissima è stimolo di profonda riflessione per tutti.

La segreteria del Dipartimento regionale di Fratelli D’Italia tutela vittime

Fonte: FDI

In foto Goio, Gerosa, Barulli