Elezioni Trento 2025: la Lega presenta liste e candidati

Nel primissimo pomeriggio i delegati della Lega di Trento hanno depositato in Comune la lista dei 40 candidati a consigliere comunale e le 12 liste per le Circoscrizioni. Per la tornata elettorale, la Lega a Trento correrà con il simbolo storico già presente in Parlamento.

“Grande soddisfazione per il lavoro fatto dalla sezione nel preparare le liste – ha dichiarato il Segretario cittadino Devid Moranduzzo, che si presenta come capolista – i candidati sono ben distribuiti sia come fasce d’età che come aree di provenienza, tra i vari quartieri di fondovalle, delle aree di collina e dei sobborghi.”

In cima alla lista, dopo l’ex consigliere provinciale, Martina Loss, ex deputata, già consigliere comunale come Gianni Festini Brosa, responsabile organizzativo provinciale della Lega, terzo in lista.

“La capacità della Lega di essere presente in tutte le circoscrizioni con i sostenitori e militanti del territorio – ha commentato Festini Brosa – dimostra ancora una volta il profondo radicamento della Lega e la capacità di essere attenti ai quartieri, per valorizzare l’importantissimo ruolo delle Circoscrizioni, dando la possibilità anche a chi non dovesse essere eletto in Comune o nelle circoscrizioni, di provare l’esperienza della politica attiva sulla città e aspirare per il futuro di poter fare parte di una squadra di governo”.